Mali : deux morts dans l’effondrement causé par des pluies torrentielles dans le centre du pays

Bamako – Un effondrement de maison causé par des fortes pluies a fait au moins deux morts et huit blessés dans la ville de Ségou, située au centre du Mali, dans la nuit de vendredi à samedi, selon des témoignages recueillis auprès des habitants et de sources sécuritaires.

Au quartier de Médine à Ségou, les chambres d’une concession se sont effondrées sur les dix occupants. Une femme et un enfant de 13 ans sont morts sur le coup et les autres ont été ”sérieusement blessés”, selon un élu local qui a requis l’anonymat.

Ces décès viennent alourdir le bilan des inondations causées par les pluies torrentielles qui frappent les différentes régions du Mali depuis plusieurs semaines.

Selon les chiffres communiqués par la Direction générale de la protection civile, 33 cas d’inondations ont été enregistrés en une seule journée, le 5 août. Entre le 6 et le 15 août, 59 cas d’inondations ont causé 15 morts et laissé 10 309 personnes sinistrées.

Le Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes avait tenu une réunion mercredi dernier pour organiser et coordonner la déclaration de l’état de catastrophe locale, communale, régionale ou nationale et pourvoir les équipes d’intervention en moyens humains, matériels, sanitaires et alimentaires.

Publié le dimanche 18 aout 2024 | Xinhua

