Nicolas Sarkozy déplore un « spectacle affligeant » après la nomination de François Bayrou à Matignon

Emmanuel Macron « se soumet lui-même à des combinaisons que personne ne peut comprendre » déplore l’ancien président dans « La Tribune dimanche ».

POLITIQUE – Ce n’est un secret pour personne : les deux hommes ne s’apprécient guère. Nicolas Sarkozy a toujours vu François Bayrou comme un traître (il a appelé à le faire battre en 2012), quand le Béarnais a souvent exprimé son mépris à l’égard de l’ancien président de la République auquel il a consacré un livre au titre évocateur : Abus de pouvoir.

Sans surprise, et alors que Nicolas Sarkozy a tenté de peser de tout son poids pour empêcher le Palois de prendre la suite de Michel Barnier, l’ex-chef de l’État n’est pas du tout satisfait de la tournure des événements. Et il s’en confie en des termes sans équivoque auprès de La Tribune dimanche. « Je suis désolé pour la France de ce spectacle affligeant, et désolé pour le président de la République, qui se soumet lui-même à des combinaisons que personne ne peut comprendre », dénonce l’ancien locataire de l’Élysée, dont la préférence allait vers Sébastien Lecornu, issu de la droite et incarnant l’alliance entre LR et le camp présidentiel que Nicolas Sarkozy appelle de ses vœux.

Il pouvait, en réalité, difficilement en être autrement, tant l’animosité est tenace entre ces deux routiers de la politique, qui ont pourtant tous les deux fait campagne ensemble lors de la présidentielle de 1995 au service d’Édouard Balladur. Dans son livre Le Temps des tempêtes publié en 2020, Nicolas Sarkozy écrivait cet avertissement : « François Bayrou a toujours trahi ceux qu’il a choisis. Emmanuel Macron en fera, à son tour, avant la fin de son quinquennat, l’amère expérience. Je n’en doute pas un instant ». Charge au nouveau Premier ministre maintenant de faire la démonstration du contraire.

