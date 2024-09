Nigéria : Plus de 2000 arrestations dont un instructeur en maniement d’armes de Boko Haram (Photos)

La police nigériane a annoncé, dans un communiqué publié le 17 septembre 2024, qu’au cours du mois écoulé, ses efforts accrus de lutte contre la criminalité ont conduit à l’arrestation de 295 suspects de vol à main armée, 186 kidnappeurs et 271 suspects impliqués dans des affaires de meurtre ou d’homicide. Parmi les autres arrestations notables, 199 suspects ont été appréhendés pour des délits sexuels, 143 pour sectarisme et 71 pour possession illégale d’armes à feu. Un total de 1 575 suspects a également été arrêté pour divers autres délits.

Les forces de police ont également récupéré 185 armes à feu et 4 087 munitions de divers calibres, ainsi que 111 véhicules volés. Dans la même période, 129 victimes d’enlèvement ont été secourues, soulignant les progrès réalisés dans la lutte contre les crimes violents.

Une percée notable dans la lutte contre le trafic d’armes a été réalisée avec le démantèlement d’un syndicat opérant dans la région de Bauchi-Plateau. Les principaux suspects, identifiés comme Taimako Mato, John Danladi, Mohammed Munkail, Manasseh William et Muhammadu Haddi, ont été arrêtés en possession d’une mitrailleuse PKT et de plusieurs cartouches de munitions. Taimako Mato, chef présumé du syndicat, est un ancien instructeur en maniement d’armes dans un camp de Boko Haram.

PRESS RELEASE NIGERIA POLICE BUST MAJOR GUNRUNNING SYNDICATE, RECORDS ARREST OF 2,740 SUSPECTS IN VARIOUS PROMINENT CRIMINAL CASES IN ONE MONTH. As IGP Diversifies Tactics to Tackle All Forms of Crime The Nigeria Police Force, under the leadership of the 22nd Indigenous… pic.twitter.com/4K7WUbVsoH — Nigeria Police Force (@PoliceNG) September 17, 2024

L’Inspecteur général de la police (IGP) a réitéré l’engagement des forces de l’ordre à protéger les vies et les biens à travers le pays. Il a également appelé les citoyens à soutenir les efforts de la police pour éradiquer la criminalité et instaurer la paix et la sécurité au Nigéria. Des stratégies supplémentaires sont en place pour intensifier la lutte contre toutes les formes de criminalité, tout en garantissant que ces efforts soient en conformité avec l’État de droit et le professionnalisme.

Source : Net Afrique

Commentaires via Facebook :