Lors d’un show à Phoenix, l’humoriste a reparlé de la gifle de Will Smith.

OSCARS – Chris Rock a annoncé, lors d’un spectacle de sa tournée à Phoenix dimanche 28 août, qu’il avait été invité à présenter la prochaine cérémonie des Oscars, en mars 2023, ce qu’il a refusé.

Comme le rapporte l’Arizona Republic ce lundi 29 août, l’humoriste a comparé sur scène ce retour aux Oscars comme un retour sur les lieux d’un crime, en faisant référence au procès d’O.J. Simpson en 1995, dont le meurtre de l’ex-femme a commencé lorsque celle-ci a laissé une paire de lunettes dans un restaurant italien.

Chris Rock a dit pendant son show que retourner à la cérémonie des Oscars reviendrait à demander à Nicole Brown Simpson (l’ancienne épouse d’O.J. Simpson, NDLR) « de retourner au restaurant ».

Selon l’Arizona Republic, Chris Rock a continué de parler de ce sujet après qu’un spectateur lui a demandé d’en dire plus sur l’incident avec Will Smith. Chris Rock a alors enchaîné en faisant une référence à la performance de Will Smith dans le rôle de Muhammad Ali dans le biopic Ali sorti en 2001, pour lequel l’acteur a été nominé pour la première fois aux Oscars : « Il est plus grand que moi. L’État du Nevada ne sanctionnerait pas un combat entre moi et Will Smith. »

Will Smith avait choqué nombre de ses fans et le monde du cinéma en giflant Chris Rock sur la scène des Oscars le 27 mars dernier.

Ce soir-là, une plaisanterie de Chris Rock sur le crâne rasé de l’épouse de Will Smith, Jada Pinkett Smith, atteinte d’alopécie – une maladie provoquant une importante chute de cheveux, dont elle a révélé souffrir voici quelques années – avait déclenché l’esclandre.

Will Smith était soudainement monté sur scène et avait giflé Chris Rock sous l’œil médusé des célébrités et des téléspectateurs.

L’acteur de 53 ans – qui avait reçu peu après le prix du meilleur acteur pour son rôle dans La Méthode Williams – lui avait hurlé : « Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche ! » une fois de retour à son fauteuil. Derrière, il avait présenté ses excuses à Chris Rock à deux reprises.

Source: https://www.huffingtonpost.fr/

