Joe Biden et Donald Trump s’écharpent après la libération de trois otages américains par la Russie. À l’issue d’un point de presse sur le sujet, l’actuel président américain a été confronté à la critique de son adversaire politique concernant les conditions de l’accord. Biden n’a eu besoin que d’une phrase pour répliquer à son détracteur.

L’échange de prisonniers qui a eu lieu hier est le plus important entre l’Occident et la Russie depuis la fin de la guerre froide. Au total, 16 prisonniers occidentaux ont été échangés contre huit prisonniers russes. Les Américains libérés sont les journalistes Evan Gershkovich et Alsu Kurmasheva, ainsi que l’ancien Marine Paul Whelan.

“Pourquoi ne l’a-t-il pas fait lorsqu’il était président ?”

Joe Biden a réagi très positivement à l’accord. Il a qualifié l’échange de “bel exemple de diplomatie et d’amitié” et a déclaré qu’il prouvait l’importance des bonnes relations avec les alliés du monde entier. Il a ainsi critiqué M. Trump, qui adopte une politique isolationniste avec son programme “L’Amérique d’abord” et qui s’oppose et menace régulièrement les alliés.

À la fin d’un point de presse sur l’échange de prisonniers, des journalistes lui ont fait part de la remarque de Trump sur les conditions de l’accord. Joe Biden n’a pas eu à chercher ses mots: “Pourquoi ne l’a-t-il pas fait lorsqu’il était président ?” Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a confirmé qu’il n’y avait pas eu d’échange d’argent ni d’allègement des sanctions avec la Russie.

Reporter: Trump said he could have gotten the hostages out without giving anything in exchange. What do you say to that?

Biden: Why didn't he do it when he was president? pic.twitter.com/VUchStDKJ5

