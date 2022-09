Lors de la session plénière du Forum économique de l’Est – le thème du WEF-2022 est Vers un monde multipolaire – Vladimir Poutine a blâmé les pays européens d’avoir trompé les pays en développement, sous prétexte de défendre leurs intérêts. Seulement 2 navires sur 87 ont été envoyés depuis l’Ukraine vers les pays les plus pauvres, selon le président russe, qui a ajouté vouloir consulter le président Erdogan à ce propos. Pendant la pénurie organisée, les affaires continuent (voir notre précédent article).

« Dans le cadre du Programme alimentaire mondial des Nations unies, qui vise précisément à aider les pays les plus nécessiteux, seuls deux navires ont été chargés. Je répète : seulement 2 sur 87. Ce ne sont que 3%, qui ont été envoyés aux pays en développement. Je veux dire que de nombreux pays européens ont agi comme des colonialistes au cours des décennies et des siècles précédents. Ils continuent d’agir de la même manière aujourd’hui. Une fois de plus, ils ont simplement trompé les pays en développement et continuent de les leurrer », a dénoncé le président Poutine.

SOurce: https://reseauinternational.net/

Commentaires via Facebook :