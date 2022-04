Avance lente

Les experts du groupe de réflexion américain CEPA (Centre for European Political Analysis) prévoient dans un rapport que la Russie procédera à une mobilisation générale pour la guerre en Ukraine le 9 mai prochain. “Les militaires russes estiment que c’était une erreur de limiter les objectifs initiaux de la guerre. Les dirigeants de l’armée affirment que la Russie attaque désormais non seulement l’Ukraine, mais aussi l’ensemble de l’OTAN”, peut-on lire dans l’analyse. L’alliance occidentale apporte des armes toujours plus lourdes pour soutenir l’Ukraine. L’armée russe veut donc être en mesure de mener une guerre totale, ce qui implique une mobilisation générale.

Les experts du Royal United Services Institute de Grande-Bretagne sont du même avis. “Le 9 mai est passé du statut de date limite pour la victoire à celui de début d’une mobilisation massive”, peut-on lire dans l’étude la plus récente. La lenteur de la progression exige une plus grande force de l’armée. Dans ce contexte, les experts parlent d’un “tournant” dans le conflit: “Le 9 mai pourrait être le jour où les dirigeants russes ne parleront plus d’une ‘opération militaire spéciale’ mais de ‘guerre’”.