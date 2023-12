Présidentielle 2023 en RDC : 20 raisons majeures pour réélire Fatshi, le numéro 20 !

Première raison : Le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réussi à rendre l’économie congolaise florissante et résiliente malgré les chocs exogènes et endogènes. En dépit de tous ces chocs, le Président de la République s’est montré proactif en peaufinant des stratégies efficientes ayant permis à la RDC de réaliser des progrès historiques, car le pays a triplé ses recettes qui sont passées de 4 milliards d’USD il y a trois ans, à 16 milliards d’USD aujourd’hui et tout cela a été rendu possible grâce à une mobilisation décuplée des recettes du trésor public par les régies financières (la DGI, la DGDA, et la DGRAD). Au sujet de la mobilisation des recettes, il a salué un homme qui a joué un rôle exceptionnel : il s’agit du ministre des Finances Nicolas Kazadi qui est un grand réformateur.

Deuxième raison : L’amélioration de l’image de marque de la RDC sur le plan international. A titre d’exemple, nous avons réussi à renouer le partenariat jinjin avec les institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international (FMI) avec lequel un accord appuyé par la facilité élargie de crédit a été conclu et d’ici là, la cinquième revue sera approuvée par le Conseil d’Administration de cette institution financière.

Troisième raison : Le fait pour le Président de la République d’avoir sérieusement investi dans la sécurité de son pays.

Quatrième raison : Le Président de la République a rendu possible la gratuité de l’enseignement et tout dernièrement, la gratuité de la maternité dont nul ne pouvait rêver la faisabilité il y a quelques années. Ces deux grandes réformes sont une expression d’amour, un amour réel et profond.

Cinquième raison : La détermination sans répit du président de la République à booster le secteur agricole. La revanche du sol sur le sous-sol qui est devenu le leitmotiv de notre Président est en voie de prendre corps car, rappelez-vous la tenue au mois d’octobre dernier d’un grand forum conjointement organisé par le ministère des Finances et celui de l’agriculture ici à Kinshasa, forum axé sur l’agrobusiness.

Sixième raison : son ambition de mettre en branle des projets structurels, une façon de placer la RDC en phase avec les objectifs de développement durable (ODD) afin de cristalliser sa vision baptisée, “le peuple d’abord”. Parlant des projets structurels, l’exécution des travaux en rapport avec les 145 territoires est d’une éloquence manifeste.

Septième raison : Le Président de la République a rendu la justice distributive, car cette justice tend à devenir équitable, équilibrée et surtout impartiale. Huitième raison pour laquelle nous devons réélire Fatshi, c’est l’importance qu’il a déjà et veut accorder avec succès au secteur de la santé.

Neuvième raison : Sa détermination à jouer un rôle clef dans la transition énergétique sachant que la RDC est un pays solution en cette matière. Dixième raison : l’investissement dans le capital humain.

Onzième raison : La lutte contre la corruption est devenue un véritable cheval de bataille à travers le nouveau paradigme mis en place par l’Inspection générale des finances (IGF) à savoir : le contrôle à priori, le contrôle à posteriori et le contrôle concomitant.

12) l’eau et l’électricité, 13) le secteur des assurances, 14) les investissements dans le secteur minier et le projet visant la diversification de l’économie, 15) la matérialisation de la démocratie, 16) la matérialisation de la liberté de presse et autres libertés relatives aux droits de l’homme, 17) la lutte contre le tribalisme et le régionalisme, 18) la promotion du cosmopolitisme, 19) la promotion de l’entrepreneuriat, 20) l’amélioration du climat des affaires en RDC.

Denis Nyakeru Tschisekedi :

Une Première Dame engagée auprès de son époux !

Denise Nyakeru Tshisekedi est une brave femme, qui se bat, jour et nuit, auprès de son époux pour jouer sa partition au développement socio-économique de la République démocratique du Congo. La Première Dame était toujours aux côtés du candidat N°20 durant toute la campagne. Et sur le plan social, elle a beaucoup contribué à l’amélioration des conditions de vie de milliers de Congolais à travers sa Fondation.

Je suis chanceux d’avoir ma chère Denise à mes côtés. Les femmes sont le pilier de nos foyers, notre société et notre nation. Mesdames, femmes Congolaises, venez aux urnes le 20 décembre, votez le 20 pour que je puisse continuer le travail mis en place pour vous soutenir “, a déclaré Fatshi lors d’un meeting de campagne.

Née le 9 mars 1967 à Bukavu au Sud-Kivu, Denise Nyakeru Tshisekedi est mariée depuis 23 ans au cinquième Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle est l’heureuse mère de cinq enfants dont un garçon et quatre filles.

Orpheline de père et de mère, neuf mois après sa naissance, elle a été recueillie avec ses frères et sœurs à Kinshasa par son oncle maternel, aumônier catholique des Forces armées zaïroises, l’Abbé Sylvestre Ngami Mudahwa qui les a adoptés et élevés.

En 1985, l’oncle bienfaiteur meurt dans un accident de la circulation. Cet épisode tragique, loin de la fragiliser, l’a rendue plus forte et a conforté son espérance en la vie. Elle obtient son diplôme d’État et poursuit ses études en Belgique où par la suite elle entame une carrière de soignante.

Une profession empreinte d’altruisme, de respect, de solidarité, et de générosité, des valeurs qui l’ont construite, qui la définissent et qui présideront aux choix de ses futurs engagements sociaux.

Depuis l’accession de son époux à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo en décembre 2018, celle qu’on appelle désormais “la Très Distinguée Première Dame”, s’investit dans la valorisation de la femme et de la fille congolaise, à travers sa fondation “Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi (FDNT)”, créée en mai 2019.

La Première Dame de la RDC focalise son attention sur 4 axes cruciaux afin d’atteindre l’objectif ultime susmentionné. Il s’agit, premièrement, de la santé de la femme, socle de toute politique efficace. Deuxièmement, l’éducation de la jeune fille, surtout celles des milieux défavorisés et vulnérables. Troisièmement, la lutte contre toutes les formes de violences qui détruisent l’image de la femme et de la fille, à la fois pour elle-même et pour la société, et tendent ainsi à la dévaloriser. Et enfin, l’autonomisation financière de la femme congolaise qui est le dernier maillon de la chaîne, car seule une femme en bonne santé, bien éduquée et loin de toute forme de violences, peut prétendre contribuer au développement de sa nation.

Nommée Ambassadrice de bonne volonté du Fonds mondial pour la population (UNFPA) en mai 2019, pour la lutte contre les violences basées sur le genre et l’autonomisation de la femme, elle a également été désignée “Championne mondiale de la prévention de la violence sexuelle liée aux conflits” par le Bureau du Représentant spécial du secrétaire général des Nations unies chargé de cette question, en décembre 2019. Ce titre, loin d’être une

récompense, est une mission : celle de porter la voix des victimes de ce fléau au plus haut niveau des institutions tant nationales, régionales que mondiales avec les Nations unies.

En février 2020, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a offert 114 bourses d’études dans le cadre du projet Excelentia visant à accompagner les élèves qui excellent au niveau secondaire. Puisque la fondation est en quête permanente de l’excellence, ou mieux, d’une élite mieux formée dans les meilleures universités et dans des conditions optimales.

Ce programme boursier, fruit du partenariat avec Campus France, s’étale sur une période de cinq ans avec, à la clé, 104 bourses locales. Et seuls les meilleurs lauréats des 9 provinces avaient été sélectionnés (Grand Katanga, Grand Kivu, Grand Kasaï, Grand Equateur, Kongo Central et Kinshasa).z

