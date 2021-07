Ramtane Lamamra: «Le Sahara occidental mérite une attention accrue de la communauté internationale»

Le Sahara occidental, dossier toujours au cœur des préoccupations de la diplomatie algérienne. À l’occasion d’une conférence ministérielle du mouvement des pays non alignés, Ramtane Lamamra, de retour depuis la semaine dernière au poste de chef de la diplomatie algérienne, a appelé les Nations unies à se repencher sur cette question, alors que les Etats-Unis ont reconnu récemment la souveraineté du Maroc sur ce territoire.

Dans le Sahara occidental, le regain de tensions dans le conflit militaire entre le royaume du Maroc et le Front Polisario mérite une attention accrue de la communauté internationale, a souligné le ministre algérien des Affaires étrangères lors de son allocution pendant la conférence. Nous appelons donc le Secrétaire général des Nations unies d’accélérer la nomination de son envoyé spécial et de lancer un processus politique crédible entre les deux parties dans le but d’atteindre une solution politique juste et durable permettant l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, membre fondateur de l’Union africaine.

Début juillet, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a exhorté le Maroc et les indépendantistes sahraouis du Front Polisario à accepter le prochain candidat qu’il leur proposera pour le poste d’envoyé spécial de l’ONU au Sahara occidental, après le refus récent d’une treizième candidature. Le Sahara occidental est considéré comme un « territoire non autonome » par l’ONU en l’absence d’un règlement définitif.

