Alors que la SADC condamne l’implication du Rwanda dans les violences en RDC, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a échangé avec Paul Kagame et Félix Tshisekedi sur la situation à l’Est du pays. Soucieux de contribuer à la stabilité régionale, il plaide pour un dialogue franc en vue d’une paix durable.

Le président rwandais Paul Kagame a engagé ce samedi un dialogue avec son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye sur les questions sécuritaires régionales, alors que la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), réunie en sommet extraordinaire à Harare, condamnait l’implication des forces rwandaises dans les violences en RDC.

Cette ouverture diplomatique vers l’Afrique de l’Ouest, axée sur « l’importance d’une collaboration continentale » pour la sécurité régionale, intervient alors que la SADC exprime sa « vive préoccupation » face aux attaques du groupe M23 et des Forces de défense rwandaises (RDF) contre les forces congolaises et la mission régionale dans le Nord-Kivu.

Dans ce contexte, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a confirmé avoir eu des « entretiens téléphoniques fructueux » avec Paul Kagame et Félix Tshisekedi. « J’ai souhaité m’enquérir de la tournure des événements et, avec les deux dirigeants, explorer les voies d’un dialogue franc pour une paix durable dans la région. Le Sénégal reste engagé pour la stabilité et la sécurité en Afrique et dans le monde », a-t-il déclaré.

Alors que Kigali cherche à renforcer ses liens avec Dakar, où Kagame avait déjà effectué une visite de deux jours en mai 2024, le sommet de Harare dresse un bilan accablant des récentes violences, marquées par la mort de plusieurs soldats sud-africains, tanzaniens et malawites lors d’affrontements à Sake.

Face à cette escalade, la SADC a pris des mesures concrètes, notamment l’envoi immédiat de ministres de la Défense dans la région et la programmation d’un sommet conjoint avec la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), tout en réaffirmant son soutien aux processus de paix de Luanda et de Nairobi.

