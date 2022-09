Les conservateurs ont élu Liz Truss à la tête du gouvernement britannique. Avec 57 % des voix, la ministre des Affaires étrangères s’est imposée face à son ancien collègue des Finances, Rishi Sunak, auquel 43 % des voix ont été allouées.

Deux mois après sa démission, la remplaçante de Boris Johnson est connue. À 47 ans, Liz Truss va devenir mardi la quatrième Première ministre britannique depuis le référendum du Brexit en 2016 et la troisième femme à ce poste après Margaret Thatcher et Theresa May. Celle qui était jusqu’alors ministre des Affaires étrangères a été plébiscitée par la majorité des 200 000 adhérents du parti conservateur, qui ont voté en sa faveur à 57 % (81 326 voix). Elle a ainsi battu son seul rival, l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak , qui lui obtient 43 % des voix (ou 60 399 personnes). Élue cheffe du parti par les conservateurs, elle accède de fait au pouvoir, en vertu du système parlementaire britannique et grâce à la majorité dont bénéficient les « tories » à la chambre des Communes.

Elle rencontre la reine Elizabeth II mardi

Pour voir sa nomination être officielle, la nouvelle locataire de Downing Street se rendra mardi dans la résidence royale de Balmoral, en Écosse, pour s’entretenir avec la reine Elizabeth II. Cette dernière accueillera son 15e chef de gouvernement en 70 ans de règne.

Quelques instants après sa victoire électorale, Liz Truss, qui doit déjà affronter une crise économique et sociale, a assuré aux Britanniques mettre prochainement en œuvre « un plan audacieux pour réduire les impôts et augmenter la croissance de l’économie » et pallier à l’explosion des prix de l’énergie ainsi qu’aux problèmes d’approvisionnements.

Avant de prendre la tête du gouvernement, Liz Truss a enchaîné les postes dans les ministères (Éducation, Environnement, Justice, secrétaire en chef du Trésor…). Née dans une famille s’affirmant comme de gauche, la quadragénaire au carré blond se plaît à alimenter les comparaisons avec sa prédécesseure Margaret Thatcher . Avant de rejoindre les conservateurs à la chambre des Communes en 2010, elle a milité pour le parti centriste Libéral-Démocrate. « Nous faisons tous des erreurs, nous avons tous eu des mésaventures d’adolescents, et c’était mon cas, avait-elle ironisé en août dernier devant un parterre de conservateurs. Pour certaines personnes cela concerne le sexe, la drogue et le rock’n’roll, moi j’étais chez les libéraux démocrates. Je suis désolée. »

