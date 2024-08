Sahara : La Finlande apporte son soutien au plan d’autonomie marocain

La Finlande vient d’opérer un changement important dans sa position vis à vis du différend régional autour du Sahara en soutenant la proposition d’autonomie marocaine qui octroie une large autonomie aux régions du sud dans le cadre de la souveraineté du Royaume.

Cette position de Helsinki en faveur de la proposition d’autonomie soumise par le Maroc en 2007 est la première réaction européenne au changement de position de la France sur le dossier. Elle intervient une semaine après l’annonce du soutien inconditionnel de Paris à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du sud, exprimé dans la lettre adressée par le président Emmanuel Macron au Roi Mohammed VI.

Helsinki qui s’exprime à travers une position d’Etat, dans sa décision signe une évolution substantielle dans sa position de base puisque le pays ne tenait pas le même discours auparavant et se contentait d’appuyer les efforts des Nations Unies et du Conseil de sécurité, sans aller plus loin.

La décision de soutenir le plan d’autonomie marocain a été prise en concertation avec toutes sphères de l’Etat, au sein de l’exécutif et du législatif, après discussion avec le président finlandais, Alexander Stubb, et des consultations au niveau du gouvernement et de la commission affaires étrangères du Parlement.

Avec cette déclaration conjointe signée par la cheffe de la diplomatie finlandaise, Elina Valtonen, lors de la visite du ministère des Affaires étrangères, Nasser Bourita à Helsinki, la Finlande donne une nouvelle impulsion à ce dossier.

Il s’agit en effet du premier pays nordique à soutenir de manière aussi claire le plan d’autonomie proposé par le Maroc, et devrait ainsi renforcer l’élan européen en faveur de la résolution définitive de ce dossier avec la prééminence de la solution politique telle que soumise par le Maroc.

Vieux de près de 50 ans, ce conflit maintenu au statut quo par l’Algérie, principale partie au conflit, devrait connaitre des évolutions diplomatiques notables dans les prochains mois. A noter que la dynamique en faveur de l’autonomie sous souveraineté marocaine au niveau de l’Union européenne a été amorcée depuis plusieurs années et aujourd’hui, la Finlande devient officiellement le 17ème pays à soutenir la proposition soumise par le Maroc au Conseil de sécurité.

Depuis que le Royaume du Maroc a proposé l’autonomie sous sa souveraineté dans le cadre d’une solution politique consensuelle basée sur le compromis, toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU ont salué cette proposition la jugeant comme « sérieuse » et « crédible » pour mettre fin à ce conflit de façon permanente.

Depuis 2007, sous l’impulsion du Roi Mohammed VI et sa vision, une dynamique internationale s’est enclenchée en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, première cause nationale du Royaume. Des pays dans tous les continents soutiennent et continuent de soutenir le Maroc dans la défense de sa souveraineté et son intégrité territoriale, en exprimant leur appui au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine.

M Sanogo

