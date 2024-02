Le Président français Emmanuel Macron a nommé Jean-Marie Bockel nouvel envoyé personnel pour l’Afrique. Au micro de Sputnik Afrique, un acteur de la société civile nigérienne analyse cette nomination.

“Nous ne sommes pas surpris dans la mesure où, comme vous le savez, le contexte est tel que la France officielle continue à chercher les voies et moyens qui vont lui permettre de continuer sa politique paternaliste en Afrique de l’Ouest”, indique Ibrahim Namaiwa, consultant nigérien indépendant et membre du Mouvement pour la Promotion de la Citoyenneté Responsable (MPCR).

“La seule difficulté qu’il pourrait rencontrer, c’est lorsqu’il va être demandé l’avis ou l’approbation des parlements de ces pays, ou lorsque va être soumise à un référendum cette question pour consulter les peuples de ces pays. C’est à ce moment-là qu’il pourrait rencontrer des difficultés parce que tout le monde sait qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute que les peuples, et je parle bien des populations de ces pays, ne veulent plus de la présence des soldats français sur leur territoire. Ils sont dans la même logique et avec le même état d’esprit que les pays membres de l’AES qui ont chassé les soldats français de leur territoire”, estime-t-il.

“La France a plus à gagner en Afrique qu’à donner. La France va plus profiter toujours et toujours des richesses des pays de l’Afrique que de donner quoi que ce soit aux peuples africains parce qu’on ne voit pas ce que la France pourrait apporter aujourd’hui. On se demande, c’est quoi: la technologie? On ne voit pas quelle technologie la France pourrait apporter. L’ingénierie? On ne voit pas. La politique? Elle est mauvaise, la politique française. Et sur le plan économique, la France sans nos pays va carrément perdre sa position de puissance économique”, pronostique M.Namaiwa.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

Commentaires via Facebook :