Une solution à la guerre en Ukraine doit passer par des “négociations entre l’Ukraine et la Russie”, ont déclaré au président russe Vladimir Poutine les dirigeants français et allemand lors d’un entretien téléphonique jeudi.

“MM. Macron et Scholz ont insisté sur le fait que toute solution à cette crise devait passer par des négociations entre l’Ukraine et la Russie”, a indiqué une source gouvernementale allemande. Lors de cet entretien, la France et l’Allemagne ont également “exigé de la Russie un cessez-le-feu immédiat”.

Sommet de Versailles

“La guerre en Ukraine et les prochaines étapes la concernant seront discutées entre chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne lors du dîner de ce soir dans le cadre du Sommet de Versailles”, a de son côté indiqué l’Élysée dans un communiqué. Les trois dirigeants ont également convenu “de rester en contact étroit au cours des prochains jours”.

Rencontre infructueuse

Pour la première fois depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine fin février, les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne se sont rencontrés jeudi à Ankara, en Turquie. Ces premiers pourparlers ont échoué sur l’établissement d’un cessez-le-feu en Ukraine, et si le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a indiqué souhaité la poursuite d’un dialogue entre Kiev et Moscou, il a jugé qu’il n’y avait “pas d’alternative” au format existant des négociations déjà menées au Bélarus entre délégations d’un niveau inférieur.

Trois sessions de pourparlers

Trois sessions de pourparlers entre négociateurs russes et ukrainiens ont déjà eu lieu au Bélarus, pays allié de la Russie, depuis le début de l’invasion, qui ont abouti à plusieurs cessez-le-feu locaux et à l’ouverture de corridors humanitaires pour évacuer des civils de villes assiégées. Mais la Russie a été à plusieurs reprises accusée d’avoir violé ces accords.

Par: 7sur7.be

