Sénégal, cinq anciens ministres livrés à la Haute Cour de Justice

La traque des bien mal acquis n’a pas livré tous ses secrets. Au contraire, elle capte toutes les attentions en ce moment au Sénégal. Trois procureurs généraux ont organisé le jeudi 17 avril 2025, une conférence de presse pour faire l’état des lieux. Actuellement cinq anciens ministres sont en passe d’être livrés à la Haute Cour de Justice. 22,8 millions d’euros ( 15 milliards FCFA) et 91 véhicules ont été saisis et 27 personnes arrêtées.

Au Sénégal, la traque des biens mal acquis sous le régime de Macky Sall s’est intensifiée ces dernières heures. Le nouveau gouvernement incarné par le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko tient coûte que coûte à ce que les responsabilités soient situées. Ainsi cinq anciens ministres sont sur la sellette. C’est dans le cadre de l’exploitation du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds liés à la pandémie de Covid-19 selon Mbacké Fall, procureur général près la Cour d’appel de Dakar, qui tenait une conférence de presse le jeudi 17 avril 2025. À l’en croire, de « graves présomptions de détournement de deniers publics » pèsent sur ex dirigeants. «

Dans ce cadre, les dossiers de cinq anciens ministres ont été transmis à l’Assemblée nationale. Cette démarche ouvre la voie à une mise en accusation devant la Haute Cour de justice, seule habilitée à juger les anciens ministres pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions », a annoncé le parquet. Il estime qu’il reste un autre groupe de ministres à communiquer les semaines à venir.

22,8 millions d’euros FCFA recouvrés

Le Pool judiciaire financier, dans le cadre de la traque des biens mal acquis a recouvré de plus de 15 milliards de francs CFA (22,8 millions d’euros) en sept mois d’activités. L’annonce est faite ce jeudi 17 avril 2025 par El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla, procureur de la République financier. Il co-animait une conférence de presse pour faire l’état des lieux des dossiers en instruction. Ce montant provient de cautionnements et de saisies effectués dans le cadre des enquêtes menées depuis l’installation du Pool le 17 septembre 2024. Selon le magistrat, 292 dossiers ont été traités à ce jour, impliquant 262 personnes présentées au parquet. Les sections de recherche de Dakar, Thiès et Saint-Louis ont été particulièrement mobilisées dans ce cadre. 92 véhicules de différentes marques ont été saisis et 11 titres fonciers ainsi que plusieurs pirogues et moteurs. Parmi les procédures engagées, 142 émanent des unités d’enquête, 14 ont été transmises par un juge d’instruction. Ce bilan marque selon lui, une intensification de la lutte contre la délinquance économique et financière, sous l’impulsion du Pool judiciaire financier.

27 personnes arrêtés

Entre le mercredi 16 avril et le jeudi 17 avril 2025, la Division des investigations criminelles (DIC) a procédé à l’arrestation de 27 personnes. C’est dans le cadre de l’enquête sur la gestion des fonds Covid-19. Ainsi, une enveloppe 393 000 euros (258 millions FCFA) a été consignée par des personnes soupçonnées de détournements de deniers publics. « Les inculpations sont en cours. Les personnes concernées, qu’il s’agisse de celles placées sous contrôle des juges d’instruction, de celles en garde à vue ou de celles déférées au parquet, bénéficient toutes de la possibilité de consigner. Ce montant, encore provisoire, pourrait donc évoluer. L’objectif de ces poursuites n’est pas de transformer qui que ce soit en prédateur. Nous ne sommes pas des agents de recouvrement, nous sommes des autorités judiciaires », a déclaré le procureur Ibrahima Ndoye. Selon lui, montant recouvré a d’ores et déjà été déposé à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Ces fonds dit il, seront restitués au peuple sénégalais, ayant consenti d’importants efforts pour faire face à la pandémie.

Macky Sall visé

Si cinq anciens ministres se dirigent vers la Haute Cour de Justice, l’actuel régime en veut également à l’ancien Chef de l’État Macky Sall. L’un des députés les plus en vue du parti au pouvoir, Guy Maruis Sagna a déposé une proposition de résolution visant à mettre en accusation l’ancien Président de la République, Macky Sall, pour haute trahison, devant la Haute Cour de Justice. L’initiative selon sa lettre, repose sur des faits graves relevés dans les rapports de la Cour des comptes, mettant en cause la gestion financière du pays sous le magistère de Macky Sall. Dans l’exposé des motifs accompagnant sa proposition, le député rappelle que l’article 101 de la Constitution sénégalaise réserve la responsabilité du Président de la République, dans l’exercice de ses fonctions, aux seuls cas de haute trahison. Pour Guy Marius Sagna, les éléments relevés par la Cour des comptes sont suffisamment alarmants pour enclencher cette procédure exceptionnelle. Face à cette accusé du député Guy Maruis Sagna, les partisans de Macky Sall crient au scandale et disent « dénoncer une tentative » de discréditer une personnalité de renommée internationale. « « Avant de poursuivre des gens, il faut que les Sénégalais sachent si ce dossier est réellement judiciaire ou uniquement politique. La Cour des comptes n’est pas une chambre d’accusation politique », a dit en Conférence de presse l’ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour.

