Sénégal- Secrets de sondages commandés par deux compagnies pétrolières: Confidentiel Afrique alertait déjà dans sa publication du 23 juin 2023

Le géant britannique (BP) quitte finalement le Sénégal, selon des informations issues de sources confidentielles. Les sondages effectués, il y a quelques mois par deux compagnies pétrolières et révélés par Confidentiel Afrique livrent leurs secrets.

Au lendemain de la publication de ces informations ultra- confidentielles auxquelles Confidentiel Afrique avait eu accès, des officines du pouvoir via des bras médiatiques locaux avaient tenté d’étouffer l’affaire aux allures de ‘‘grande déprime’’ qui s’empare des eaux profondes sénégalaises. Les résultats de ces sondages réalisés par deux cabinets de renom, décadenassés par Confidentiel Afrique, revêtent des intérêts vitaux et stratégiques dans les investissements futurs de ces multinationales. Cela pourrait expliquer l’option de la major BP de quitter les eaux sénégalaises.

Présidentielle février 2024, l’odeur du pétrole « surveillée »

La présidentielle au Sénégal prévue en février 2024 n’est pas seulement l’affaire des partis politiques qui se livrent à une bataille sans merci pour le contrôle du fauteuil mis en jeu. Elle intéresse aussi certaines compagnies pétrolières étrangères qui misent sur l’exploitation des ressources gazières et pétrolières annoncée en 2024. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, deux firmes pétrolières ont commandé des sondages à deux cabinets privés réputés sérieux et dont nous tairons les noms, ayant pignon sur rue à Londres et Sydney (capitale Australie) pour peser les chances et les faiblesses d’une poignée de potentiels candidats déclarés à la présidentielle de février 2024, short-listés par ces cabinets.

Les résultats des deux sondages, après collecte rigoureuse des enquêtes effectuées selon des sources crédibles dans la période de mars à avril 2023 sont à la faveur de l’opposant sénégalais Ousmane SONKO, qui arrive largement en tête, devant Macky SALL( avant sa déclaration de ne pas compétir en 2024), Idrissa SECK, Dèthié FALL, Bougane GUEYE, un entrepreneur média, Thierno Alassane SALL, Khalifa SALL et Karim WADE. L’un des deux sondages crédite dès le premier tour de 52,34% des voix l’opposant SONKO, alors que le second fait état d’un report massif de voix sur le leader du Pastef en cas de deuxième tour présidentiel. » Le jeune leader de l’opposition sénégalaise Ousmane SONKO est doté d’une cote de popularité incompressible en l’état actuel et au moment du closing des enquêtes » mentionne un des deux cabinets de sondage pour le compte d’une compagnie pétrolière.

Confidentiel Afrique peut révéler que les sondages, relevant cette fois de procédés sophistiqués, ont été réalisés auprès de plusieurs profils-cibles, entre autres; universitaires, étudiants en Mastère et doctorants, ouvriers et entrepreneurs établis dans la diaspora sénégalaise. Que peuvent bien cacher les commandes de sondages par ces deux compagnies pétrolières étrangères ? Ces sondages constituent-ils une sorte de feuille de route dans leurs plans d’investissements stratégiques dans les eaux profondes sénégalaises ? L’enjeu de cette prochaine présidentielle est bien pris en compte par ces deux firmes pétrolières de renommée internationale, qui surveillent les dessous de l’envol pétrolier et gazier du pays.

Par Ismaël AÏDARA et Hippolyte GOURMANTIER (Par Confidentiel Afrique)

