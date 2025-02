Réunis à Dar es Salaam, les dirigeants de l’EAC et de la SADC ont exigé l’arrêt immédiat des hostilités en République démocratique du Congo (RDC). Le sommet a mis l’accent sur la nécessité d’une réponse rapide à la crise humanitaire et a adopté une série de mesures pour stabiliser la région, notamment la fusion des processus de paix de Luanda et de Nairobi, la sécurisation de Goma et le retrait des forces étrangères non invitées.

Les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) se sont réunis le 8 février 2025 à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour discuter de la crise sécuritaire dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Le sommet, coprésidé par le président kényan William Ruto et son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, a rassemblé plusieurs chefs d’État et représentants des pays membres, ainsi que le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat.

Les discussions ont porté sur la détérioration de la situation sécuritaire en RDC, marquée par des violences accrues, des pertes humaines et une crise humanitaire de grande ampleur. Dans le communiqué final parvenu à APA, les participants ont exprimé leurs condoléances aux victimes du conflit et ont condamné les récentes attaques contre des missions diplomatiques à Kinshasa, soulignant l’urgence d’une solution pacifique et durable.

Face à l’escalade des hostilités, le sommet a pris plusieurs décisions majeures. Les chefs d’État ont exigé un cessez-le-feu immédiat et la restauration des services essentiels pour garantir l’acheminement de l’aide humanitaire. Ils ont également annoncé la fusion des processus de paix de Luanda et de Nairobi en un cadre unique et renforcé, destiné à faciliter les négociations.

Une réunion des chefs des forces de défense de l’EAC et de la SADC devra se tenir dans les cinq jours afin d’établir des directives techniques pour la sécurisation de Goma et des zones environnantes. Les dirigeants ont également ordonné la réouverture immédiate de l’aéroport de Goma, un point stratégique dans la région.

Dans un effort pour résoudre le conflit, le sommet a insisté sur la nécessité de reprendre les négociations directes avec toutes les parties, y compris le groupe rebelle M23 qui occupe depuis quelques jours Goma. Il a également appelé à la mise en œuvre d’un plan de neutralisation des FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda) et à l’élaboration de modalités pour le retrait des forces armées étrangères non invitées du territoire congolais.

Enfin, les chefs d’État ont convenu d’instaurer des consultations régulières, au moins une fois par an, afin d’examiner les questions d’intérêt commun et d’assurer le suivi des engagements pris. Le sommet s’est conclu par des remerciements adressés à la Tanzanie pour l’organisation de la réunion et un appel à une action rapide et concertée pour restaurer la stabilité dans l’est de la RDC.

