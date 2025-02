– « Nous continuons sur la voie de la victoire jusqu’à ce que chaque centimètre du pays soit purgé des Forces de Soutien Rapide », a déclaré le chef du Conseil Souverain du Soudan.

Le leader du Conseil Souverain du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a déclaré jeudi qu’il n’y aurait « aucune négociation ni compromis » avec les groupes qui prennent les armes contre l’État.

« L’armée ne laissera pas ceux qui ont pris les armes pour combattre à ses côtés dans la guerre de la dignité », a déclaré Burhan lors d’une visite dans la zone militaire d’Omdurman, à l’ouest de la capitale Khartoum.

« Ils seront partenaires dans tout projet politique dans le pays. Nous n’exclurons personne », a-t-il ajouté dans ses commentaires rapportés par un communiqué militaire.

« Il n’y aura pas de négociation ni de compromis avec ceux qui ont pris les armes contre l’État et le peuple, et nous continuons sur la voie de la victoire jusqu’à ce que chaque centimètre du pays soit purgé des Forces de Soutien Rapide (RSF) », a déclaré Burhan, qui est également le chef de l’armée.

L’armée soudanaise a récemment réalisé des gains militaires contre les RSF à Khartoum et dans d’autres états au cours des dernières semaines.

Selon des témoins, des explosions ont été entendues dans le centre de Khartoum, avec des colonnes de fumée montant en l’air, en raison de violents affrontements entre les forces armées et les combattants des RSF.

L’armée a également continué à progresser dans la région de Soba, au sud de Khartoum, pour contrôler le pont de Soba, qui relie la région de l’Est du Nil à Khartoum, ont indiqué des témoins.

L’armée soudanaise et les RSF se livrent à une guerre depuis la mi-avril 2023, un conflit qui a fait plus de 20 000 morts et déplacé 14 millions de personnes, selon les Nations Unies et les autorités locales. Cependant, des recherches menées par des universités américaines estiment le bilan des victimes à environ 130 000.

Les appels internationaux et de l’ONU pour la fin de la guerre se multiplient, avertissant d’une catastrophe humanitaire imminente alors que des millions de personnes font face à la famine et à la mort en raison de pénuries alimentaires. En effet, le conflit s’est étendu à 13 des 18 états du Soudan.

* Traduit de l’Anglais par Adama Bamba

Source: https://www.aa.com.tr/fr

