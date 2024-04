– “Les alliés européens fournissent des armées de classe mondiale, de vastes réseaux de renseignement et un levier diplomatique unique, multipliant la puissance américaine”, dit le chef de l’OTAN

Le Secrétaire général de l’OTAN a marqué jeudi le 75e anniversaire de l’alliance, affirmant que celle-ci non seulement répandait “la paix, la démocratie et la prospérité” dans toute l’Europe, mais “multipliait également la puissance des Etats-Unis”.

“Aujourd’hui, nous célébrons le 75e anniversaire de l’alliance la plus forte, la plus durable et la plus réussie de l’histoire”, a déclaré Jens Stoltenberg lors de la cérémonie de commémoration à Bruxelles.

“L’Europe a besoin de l’Amérique du Nord pour sa sécurité. En même temps, l’Amérique du Nord a aussi besoin de l’Europe”, a-t-il ajouté. Et de poursuivre: “Les alliés européens fournissent des armées de classe mondiale, de vastes réseaux de renseignement et un levier diplomatique unique, multipliant ainsi la puissance américaine”.

Il a souligné qu’il ne croyait pas à l’idée des “Etats Unis seuls” ou de “l’Europe seule”: “Je crois à l’idée qu’ils soient réunies au sein de l’OTAN parce que nous sommes plus forts et plus en sécurité ensemble”.

Il a également souligné qu’un partage équitable des charges entre les membres était essentiel et a déclaré que l’Europe investissait davantage, dans la mesure où la majorité des alliés de l’OTAN investiront au moins 2% de leur PIB dans la défense en 2024.

Cet anniversaire survient alors que l’alliance de l’après-Seconde Guerre mondiale compte désormais un nombre record de 32 membres, ayant récemment admis la Norvège et la Suède, qui cherchaient à y adhérer en raison de la guerre en Ukraine et de nouveaux défis dus à une Russie plus affirmée, ainsi qu’aux changements climatiques et aux frictions régionales.

