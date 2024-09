Tchad : le directeur de cabinet du Président limogé

Idriss Youssouf Boy, présenté comme un intime du Président de la République, a été remplacé ce 27 septembre par Idriss Saleh Bachar.

En poste depuis janvier 2023, le Ministre Directeur de cabinet du Président de la République, Idriss Youssouf Boy est limogé. Un décret pris ce 27 septembre par le chef de l’Etat l’a remplacé par Idriss Saleh Bachar, un ancien ministre. Ce dernier avait occupé plusieurs portefeuilles ministériels pendant la transition avant d’être débarqué du dernier gouvernement mis en place en mai 2024.

Surnommé « Makambo » (du nom de l’officier de transmission du président Dadis Camara », Idriss Youssouf Boy est décrit par le président Mahamat Idriss Déby Itno comme « un ami intime, un frère » dans son autobiographie « De bédouin à président ». Intime des intimes, Idriss Youssouf Boy est décrit par les visiteurs du Palais Toumaï comme un incontournable, un redresseur. C’est sous lui que le Directeur de cabinet civil du Président de la République a rang de ministre.

Dès la mise en place du Conseil militaire de transition en avril 2021, le chef de l’Etat l’avait nommé comme son Secrétaire particulier. Il sera éjecté de ce poste en juin 2022 suite à son implication dans une affaire de détournement des milliards à la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT).

Détenu dans le cadre de cette affaire, il sera « pardonné » selon le terme utilisé par le président Mahamat Idriss Déby Itno dans son ouvrage, puis libéré. En janvier 2023, il entrait de nouveau dans les bonnes grâces du chef de l’Etat qui lui confiait le poste de Directeur de cabinet civil de la Présidence.

Qui est Saleh Bachar

Le nouveau ministre Directeur de cabinet civil du Président de la République est un homme politique et enseignant-chercheur tchadien. Haut Cadre de l’Administration publique et Maître assistant CAMES à l’Institut national supérieur des sciences et techniques d’Abéché (INSTA), Idriss Saleh Bachar est titulaire de deux doctorats, obtenus successivement à l’université de Limoges en sciences d’ingénierie pour l’information, et à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar en télécommunications. Il a été fait ministre des Postes et de l’Economie numérique de 2019 à 2022 puis ministre des Infrastructures et du Désenclavement d’octobre 2022 à mai 2024.

