Trump déclare vouloir rencontrer Poutine « très rapidement »

NEW YORK, 14 janvier (TASS). Le président élu des Etats-Unis, Donald Trump, aimerait rencontrer le dirigeant russe Vladimir Poutine le plus tôt possible, a-t-il déclaré à la chaîne de télévision Newsmax dans une interview.

« Je sais qu’il veut me rencontrer et je vais le rencontrer très rapidement. Je l’aurais fait plus tôt mais… il faut se rendre au bureau. Pour certaines choses, il faut être là », a déclaré Trump.

Pendant ce temps, le nouveau conseiller à la sécurité nationale de Trump, Mike Waltz, a déclaré à ABC News que des conversations téléphoniques entre le dirigeant russe et le président élu américain pourraient avoir lieu dans un avenir proche.

Trump a déjà déclaré qu’il souhaitait rencontrer Poutine dans les six premiers mois de sa présidence et qu’il était prêt à de tels contacts. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a pour sa part déclaré que Poutine était ouvert au dialogue avec son nouvel homologue américain sans aucune condition préalable, ajoutant qu'”il n’y a pas encore de détails”.

