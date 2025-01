La sécurité des frontières était un élément central de la campagne 2024 du président élu Trump

EXCLUSIF : Le président élu Trump ordonnera lundi le déploiement de troupes américaines à la frontière sud, éliminera les politiques de libération conditionnelle de l’ère Biden et désignera les cartels internationaux comme des organisations terroristes étrangères – dans une série de près d’une douzaine de décrets exécutifs conçus pour remanier radicalement la politique américaine des frontières et de l’immigration.

Fox News a obtenu des détails exclusifs sur trois des 11 décrets exécutifs attendus que Trump signera en lien avec la sécurité des frontières et l’immigration après son investiture.

Dans un décret, Trump ordonnera immédiatement au gouvernement fédéral de reprendre la construction du mur frontalier, qui a été en grande partie interrompue sous l’administration Biden. Ce décret mettra également fin aux politiques de libération conditionnelle de l’ère Biden, notamment l’utilisation de l’application CBP One pour libérer les migrants aux États-Unis, et les processus de libération conditionnelle pour les Cubains, les Haïtiens, les Nicaraguayens et les Vénézuéliens (CHNV) – en vertu desquels 30 000 ressortissants par mois étaient autorisés à prendre l’avion et à être admis sous condition. Près de 1,5 million de migrants ont été autorisés à entrer dans le cadre de CHNV et de CBP One.

Le décret ordonnera également aux agences gouvernementales de rétablir les protocoles de protection des migrants (MPP) , connus sous le nom de politique de maintien au Mexique. Cette politique de l’ère Trump, abrogée par l’administration Biden, obligeait les migrants à rester au Mexique pendant toute la durée de leur audience d’asile.

Un deuxième ordre ordonnera le déploiement de troupes américaines à la frontière sous le commandement nord des États-Unis et « demandera à l’armée de donner la priorité à nos propres frontières et à l’intégrité territoriale dans la planification stratégique de ses opérations ». Il ordonnera à l’armée de donner la priorité à la frontière et à l’intégrité territoriale des États-Unis dans la planification stratégique.

Le secrétaire à la Défense devra fournir un plan de commandement unifié et les ressources militaires seront intégrées aux forces de l’ordre et aux services de renseignement fédéraux « pour garantir des opérations transparentes et une efficacité maximale », selon une fiche d’information sur l’ordre.

« Ce décret exécutif envoie un message clair selon lequel les États-Unis entendent exercer leur souveraineté sur leur territoire et leurs frontières et que les forces armées ont un rôle à jouer dans la protection de nos frontières », a déclaré Fox News.

Un troisième décret désignera les cartels et organisations internationales, dont le MS-13 et le sanguinaire Tren de Aragua, comme des organisations terroristes étrangères (FTO) et des terroristes mondiaux spécialement désignés (SDGT). La désignation de FTO permet de prendre des mesures ciblées contre les membres, y compris des sanctions financières.

Déclarant que les organisations fonctionnent comme des quasi-gouvernements dans certaines régions et inondent les États-Unis de criminels et de drogue, l’ordonnance déclarera les groupes comme une menace pour la sécurité nationale et invoquera la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale pour mettre fin à leurs opérations.

Ces décrets seront trois des onze décrets relatifs à la frontière que Donald Trump devrait signer lundi. Il devrait en annoncer certains lors de son discours d’investiture, et d’autres lors des signatures à la Maison Blanche.

C’est le signe le plus clair de la part de la nouvelle administration qu’elle a pleinement l’intention de tenir sa promesse de campagne fondamentale de sécuriser la frontière sud et de lancer une campagne historique de déportations massives.

Cette décision intervient après une crise qui dure depuis des années à la frontière sud et qui a débuté en 2021 et s’est poursuivie jusqu’en 2024, ralentissant après une action accrue du Mexique et un décret exécutif de Biden en juin qui empêchait les migrants de demander l’asile.

Trump a nommé Tom Homan, ancien directeur de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), au poste de « tsar des frontières » pour superviser la sécurité des frontières et l’opération d’expulsion. Il a également nommé la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, au poste de secrétaire du DHS.

« La sécurité des frontières doit rester une priorité absolue », a déclaré Noem aux législateurs vendredi.

Source: https://www.foxnews.com/

Commentaires via Facebook :