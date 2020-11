Trump veut organiser des rassemblements pour appuyer ses accusations de fraude

Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite face à Joe Biden. Selon CNN, qui cite plusieurs sources anonymes, son équipe de campagne envisage d’organiser une série de grands rassemblements pour appuyer ses accusations de fraude contre les démocrates – dont il n’existe à ce jour aucune preuve.

Le président sortant maintient qu’il est le véritable vainqueur de l’élection et a entamé des poursuites judiciaires dans plusieurs États clés, où l’écart était parfois faible entre les deux candidats. M. Trump a souligné précédemment dans une déclaration qu’il y aurait des recomptages de votes à venir – notamment en Géorgie – et que des poursuites judiciaires étaient en cours. Il estime que les médias ont trop rapidement déclaré Joe Biden vainqueur.

Les proches de Donald Trump sont toutefois divisés sur la question. L’avocat Rudy Giuliani et le conseiller de campagne Jason Miller auraient exhorté le président à organiser des rassemblements à travers les États-Unis pour pousser au recomptage des votes, ont déclaré des sources proches de Trump à CNN. D’autres, comme son gendre et conseiller principal Jared Kushner ou encore Melania Trump auraient discuté avec lui de la possibilité de reconnaître sa défaite, ajoute le média américain.