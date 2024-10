Tunisie / Présidentielle : Fin des opérations de vote, les résultats préliminaires prévus lundi soir

– Le dépouillement des bulletins en cours

Les bureaux de vote de l’élection présidentielle en Tunisie ont fermé leurs portes dimanche soir et le dépouillement des bulletins a commencé, les résultats officiels préliminaires étant annoncés lundi soir.

Les opérations de vote ont pris fin à 18h locales (17h GMT) après avoir commencé à 08h locales (07h GMT), selon la correspondante d’Anadolu.

Pour remporter un mandat présidentiel de cinq ans, trois candidats sont en lice pour ce scrutin : le président sortant Kaïs Saïed, le secrétaire général du mouvement Al-Chaâb, Zouhair Maghzaoui, et le président du mouvement Azimoun, Ayachi Zammel (incarcéré).

Le porte-parole de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Mohamed Tlili Mansri, a indiqué que “l’annonce officielle des résultats préliminaires aura lieu demain lundi à 19h30 (18h30 GMT)”, a rapporté l’agence Tunis Afrique presse (TAP / Officielle).

Pour rappel, le 2 septembre, l’ISIE a annoncé que la liste définitive des candidats retenus pour l’élection présidentielle se limitait à 3 personnes (sur les 17 qui ont déposé un dossier de candidature).

Un certain nombre de candidats dont les dossiers ont été rejetés dans la phase préliminaire, ont déposé des recours auprès du Tribunal administratif qui en a accepté 3, entre les 27 et 28 août dernier, et ordonné leur réintégration dans la course présidentielle.

Ces candidats sont : Abdellatif Mekki, Imed Daïmi et Mondher Zenaïdi.

L’ISIE ne les a pas acceptés, justifiant sa décision par le fait qu’elle n’avait pas reçu de correspondance officielle du Tribunal administratif dans les temps impartis (48h).

Ayachi Zammel est poursuivi pour “falsification de parrainages”, dans plusieurs procès, dont certains ont abouti à des peines d’emprisonnement.

Source: https://www.aa.com.tr/fr

Commentaires via Facebook :