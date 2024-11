Un ancien membre du personnel de Harris appelle Biden à démissionner et à installer Harris comme première femme présidente

Les commentateurs ont également suggéré que Harris remplace la juge Sotomayor à la Cour suprême.

L’ancien directeur de la communication de la vice-présidente Kamala Harris, Jamal Simmons, a surpris un panel de CNN dimanche en suggérant que le président Biden se retire pour permettre à Harris de devenir la première femme présidente.

« Joe Biden a été un président phénoménal, il a tenu bon nombre de ses promesses. Il lui reste une promesse qu’il pourrait tenir, celle d’être une figure de transition », a déclaré Simmons lors de l’émission « State of the Union » sur CNN. « Il pourrait démissionner de la présidence dans les 30 prochains jours, faire de Kamala Harris la présidente des États-Unis… »

Le panel, y compris l’animateur Dana Bash, a réagi de manière audible à cette idée.

Il a ajouté : « Cela l’absoudrait de devoir superviser la transition du 6 janvier après sa propre défaite. Et cela garantirait qu’elle dominerait l’actualité, à un moment où les démocrates doivent apprendre à faire preuve de drame et de transparence et à faire ce que le public veut voir. C’est le moment pour nous de changer complètement la perspective sur la façon dont les démocrates fonctionnent. »

« Cela est passé d’un mème Internet à une émission du dimanche matin », a réagi Bash.

Scott Jennings, membre du panel et commentateur de CNN, a déclaré : « Jamal est ici en train d’écrire une saison de ‘House of Cards’. »

Lorsque Bash a demandé à Simmons quelles étaient les chances de Harris d’être nommé à la Cour suprême, il a réitéré son appel à la nomination de Harris comme président .

« C’est quelque chose qui relève du contrôle de Joe Biden. S’il le faisait, il remplirait à nouveau sa dernière promesse et donnerait à Kamala Harris une chance d’être la 47e présidente des États-Unis d’Amérique. Cela bouleverserait tout l’attirail de Donald Trump, n’est-ce pas ? Il devrait tout repenser. Et il serait plus facile pour la prochaine femme présidente de ne pas avoir à supporter tout le poids d’être la première », a déclaré Simmons.

Simmons a également lancé l’idée sur son compte X.

« Joe Biden a été formidable, mais il devrait tenir une dernière promesse : être transitoire. Biden devrait démissionner et faire de Kamala Harris la première femme présidente. Cela renverserait la situation face à Trump, empêcherait Kamala de présider le 6 janvier et faciliterait la candidature d’une prochaine femme », a écrit Simmons. « Les démocrates ont de meilleures politiques, mais nous devons comprendre que les anciennes règles ne s’appliquent plus. Nous ne jouons pas au tennis de table. Nous sommes dans un combat d’arts martiaux mixtes et les Américains réagissent au drame et à l’excitation. Nous devrions utiliser cela pour faire valoir nos arguments en faveur d’une meilleure voie à suivre. »

Les commentaires de Simmons interviennent quelques jours après qu’un commentateur de CNN a suggéré que la juge Sonia Sotomayor démissionne pour que Biden la remplace par Harris avant l’entrée en fonction du président élu Donald Trump.

Source: https://www.foxnews.com/

Commentaires via Facebook :