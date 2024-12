Un avion de ligne avec 67 personnes à bord s’écrase au Kazakhstan

Un avion de ligne d’Azerbaijan Airlines qui assurait un vol entre Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, et Grozny, capitale de la république caucasienne russe de Tchétchénie, avec 67 personnes à son bord, s’est écrasé mercredi au Kazakhstan, ont annoncé les autorités. Quatorze personnes ont survécu au crash.

L’appareil est tombé près de la ville d’Aktaou, dans l’ouest du Kazakhstan, selon le ministère kazakh des Situations d’urgence.

“L’avion de ligne reliant Bakou à Grozny s’est écrasé près d’Aktaou. Cet avion appartient à la compagnie aérienne Azerbaijan Airlines”, a indiqué pour sa part dans un communiqué le ministère kazakh des Transports.

“Selon de premières informations de la partie azerbaïdjanaise, 62 passagers et 5 membres d’équipage se trouvaient à bord”, a-t-il précisé.

Quatorze survivants

De son côté, Azerbaijan Airlines a indiqué qu’il s’agissait d’un avion Embraer 190 qui “a effectué un atterrissage d’urgence”.

“Pour le moment, 14 blessés ont été emmenés à l’hôpital régional”, dont cinq ont été placés en réanimation, a indiqué le département local du ministère kazakh de la Santé dans un communiqué.

⚡️⚡️ BREAKING: A passenger plane flying from Baku to Grozny has crashed in Kazakhstan, with 72 people on board

The aircraft, operated by Azerbaijan Airlines, went down near the Kazakh city of Aktau, according to local news agency Tengrinews.

The plane carried 67 passengers

