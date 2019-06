Dans un entretien accordé à Sputnik, Ahmed Mizab, expert et chercheur algérien en questions sécuritaires et stratégiques, a commenté cette information, expliquant les raisons objectives, selon lui, qui la rendent tout à fait plausible.«En réalité, nous ne pouvons pas parler de victoire sur le terrorisme au Moyen-Orient, car il s’agit de combattre un phénomène comparable à un cancer aux multiples métastases», a-t-il déclaré de prime abord, précisant «que la lutte antiterroriste ne saurait être une affaire de quelques jours, ou quelques mois». «Cette lutte a besoin de beaucoup de temps et de mécanismes de travail constamment rénovés selon les besoins», a-t-il soutenu.

Selon M.Mizab «ce qui s’est réellement passé, c’est un changement dans les axes de travail et de déploiement stratégiques de ces groupes terroristes vers d’autres centre de gravité». «C’est-à-dire un déplacement des régions de tensions et de conflits au Moyen-Orient vers les régions du Sahel, du Maghreb et vers la région subsaharienne dans le but de créer une nouvelle carte de déploiement et d’activité», a-t-il précisé.