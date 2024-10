Un Trump “frustré” et de mauvaise humeur: les coulisses de la dernière ligne droite de la campagne du candidat républicain

À trois semaines de l’élection présidentielle américaine, Donald Trump ne semble pas être la personne la plus agréable à côtoyer. Dans les colonnes du New York Times, plusieurs sources anonymes témoignent de la “mauvaise humeur” apparente du candidat républicain ainsi que qu’un dîner avec des donateurs qui a tourné au vinaigre.

Le dîner en question a eu lieu le dernier dimanche de septembre dans le triplex situé au sommet de la Trump Tower. À la table, quelques-unes des personnalités les plus prisées et les plus riches du parti républicain ont pris place aux côtés de Donald Trump. Et si certains hommes politiques auraient pu y voir l’occasion de se montrer charmants et s’attirer les faveurs des donateurs, l’ancien président, lui, a opté pour une tout autre stratégie.

Donald Trump s’est lancé dans une tirade amère, jetant tous ses griefs sur la table. Il a clairement indiqué que tout le monde, y compris les donateurs, devaient le soutenir et “l’apprécier” davantage.

Il a qualifié son adversaire, la vice-présidente Kamala Harris, d’“attardée” avant de se plaindre du nombre de Juifs qui continuent à la soutenir, malgré “tout ce qu’il a fait” pour l’État d’Israël.

En manque de reconnaissance

“À un moment donné, M. Trump a semblé suggérer que les donateurs avaient de nombreuses raisons de lui être reconnaissants. Il s’est vanté d’avoir été très bon pour leurs impôts, ce qui, selon certains, ne s’appliquait pas à toutes les personnes présentes dans la salle”, écrit encore le journal américain qui s’est entretenu avec sept personnes ayant connaissance de ce qui s’est passé ce soir-là.

Sa plus grande frustration dans la dernière ligne droite de la campagne semble être l’argent. Depuis que Kamala Harris a succédé au président Joe Biden à la tête du parti démocrate, il y a trois mois, elle a réussi à récolter plus d’un milliard de dollars. C’est plus que Trump en une année entière. Conséquence: la candidate démocrate peut investir bien plus en publicités et s’efforcer de convaincre les indécis avant le scrutin.

“Humeur acariâtre”

Selon plusieurs sources, Donald Trump est très contrarié de devoir “perdre du temps” à récolter de l’argent alors qu’il préfèrerait organiser des meetings. Il se sent également limité par les mesures de sécurité mises en place autour de lui après avoir été visé par plusieurs tentatives d’assassinat. Plusieurs de ses événements ont dû être modifiés et il a dû renoncer à son passe-temps favori pour le reste de la campagne: le golf.

Source: https://www.7sur7.be/

