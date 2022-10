Plusieurs manifestations, parmi les plus meurtrières de l’histoire du pays, se sont déroulées dans différentes villes, notamment dans la capitale N’Djamena et à Moundou, deuxième ville du pays. Elles ont fait “une cinquantaine” de morts et “plus de 300” blessés, selon le Premier ministre Saleh Kebzabo. Plusieurs appels à manifester avaient été lancés depuis le début de la semaine, notamment par la plateforme d’opposition Wakit Tamma et le parti Les Transformateurs, dirigé par Succès Masra, l’un des principaux opposants politique à M. Déby.

Ces deux partis avaient boycotté le Dialogue national de réconciliation (DNIS) qui avait prolongé début octobre de deux ans la transition vers des élections “libres et démocratiques” et entériné la possibilité pour Mahamat Idriss Déby Itno de s’y présenter, 18 mois après qu’il a pris le pouvoir à la tête d’une junte militaire. Le Premier ministre a annoncé la suspension de “toute activité publique des partis politiques et organisations de la société civile”, dont celles des partis des Transformateurs, du Parti socialiste sans frontière et de Wakit Tamma, collectif de partis d’oppositions et d’associations de la société civile.