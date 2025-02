Une ONG demande à la CPI d’enquêter sur Joe Biden pour complicité de crime de guerre à Gaza

L’organisation américaine Democracy Now for the Arab World (DAWN) a annoncé avoir saisi la CPI afin d’ouvrir une enquête sur plusieurs responsables américains dont Joe Biden, Antony Blinken et Lloyd Austin pour «complicité» dans les «crimes d’Israël» à Gaza.

La guerre de Gaza va suivre Joe Biden. Lors d’une conférence de presse tenue à La Haye le 24 février, une ONG de défense des droits humains a annoncé avoir saisi le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) afin d’ouvrir une enquête sur la «complicité» de responsables américains dans les «crimes d’Israël» à Gaza.

L’organisation américaine Democracy Now for the Arab World (DAWN), en collaboration avec l’ONG palestinienne Al Haq, met en cause l’ancien président des États-Unis, Joe Biden, ainsi que son ex-secrétaire d’État Antony Blinken, l’ancien ministre de la Défense Lloyd Austin et plusieurs hauts responsables. Ils sont accusés d’avoir «aidé et encouragé» des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, pour lesquels le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant font déjà l’objet de poursuites devant la CPI. L’ONG va plus loin en évoquant également des accusations de génocide.

17,9 milliards de dollars d’aide militaire

Selon un communiqué de presse, la soumission du groupe à la CPI expose ce qu’elle décrit comme «un schéma de décisions délibérées et intentionnelles de ces responsables pour fournir un soutien militaire, politique et public facilitant les crimes israéliens à Gaza», y compris «au moins 17,9 milliards de dollars de transferts d’armes, de partage de renseignements, d’assistance au ciblage, de protection diplomatique et d’approbation officielle des crimes israéliens, malgré la connaissance de la façon dont un tel soutien avait permis et permettrait substantiellement de graves abus».

Sarah Leah Whitson, directrice exécutive de Dawn, a déclaré : «Non seulement Biden, Blinken et Austin ont ignoré et justifié les preuves accablantes des crimes grotesques et délibérés d’Israël, annulant les recommandations de leur propre personnel de stopper les transferts d’armes à Israël, mais ils ont redoublé d’efforts en fournissant à Israël un soutien militaire et politique inconditionnel pour s’assurer qu’il puisse perpétrer ses atrocités».

Le communiqué souligne également le soutien politique que les États-Unis ont fourni à Israël en opposant leur veto à plusieurs résolutions de cessez-le-feu au Conseil de sécurité de l’ONU.

Source: https://francais.rt.com

