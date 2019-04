À la sortie du tribunal d’Alger, Elias Filali, l’un des six membres ayant déposé plainte, a expliqué dans une déclaration au site d’information Maghreb Emergent les motivations de cette action en justice contre Saïd Bouteflika et le moment choisi.

«Nous l’avons fait car on en a marre, tout le monde sait que le Président n’est pas en état de travailler ou d’écrire, alors que son frère se ballade avec les seaux de la République», a-t-il déclaré. «Nous avons déposé plainte pour dénoncer ce scandale mais aussi pour faciliter, en endossant nous-mêmes cette responsabilité, la vie aux magistrats otages du système politique», a-t-il ajouté.

M.Filali s’est également exprimé sur le moment choisi pour entreprendre cette action et les motivations, soulignant que «le monde et l’Algérie ont changé ces dernières années». «Nous avons cassé la barrière de la peur et nous nous sommes retrouvés entre citoyens», a-t-il lancé, précisant que «le caractère mature du mouvement de contestation nous a conforté à l’idée que le peuple a évolué, qu’il s’est auto-formé à la politique et qu’il a appris à communiquer en groupe».Ci-dessous, la photo du texte de la plainte en arabe et l’accusé de réception du tribunal d’Alger, en haut à droite.