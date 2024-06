En cas de réélection en novembre prochain, l’ex-président américain Donald Trump pourrait imposer un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine. Si tel est le cas, il risque d’entrer dans l’histoire comme “un président perdant”, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une interview accordée au journal britannique The Guardian. “Washington ne serait plus un acteur international”, a-t-il encore affirmé.

Volodymyr Zelensky a confié qu’il n’avait “pas encore de stratégie” si Donald Trump faisait son retour à la présidence des États-Unis. Pourtant, cet événement pourrait faire basculer la guerre en Ukraine. En effet, l’ex-président américain a assuré à plusieurs reprises qu’il était en mesure de résoudre ce conflit “en un jour”. Ses conseillers lui ont notamment suggéré de céder à la Russie les territoires occupés de l’est de l’Ukraine et la péninsule de Crimée. Une solution que les Ukrainiens “ne supporteront pas”, a indiqué le président ukrainien.

Si le républicain de 77 ans impose à l’Ukraine un mauvais accord de paix, il sera considéré comme un “président perdant”, a ajouté M. Zelensky. Selon lui, le président russe Vladimir Poutine violera tout accord de paix conçu par M. Trump. “Un cessez-le-feu est un piège. Poutine ne ferait qu’aller plus loin par la suite, humilier Trump et le faire passer pour un faible aux yeux du reste du monde”, a-t-il lancé.

Troisième Guerre mondiale

Un échec de l’accord de paix entraînerait une perte d’influence internationale pour les États-Unis, a-t-il estimé. “Et si Washington n’est plus un acteur international, d’autres dirigeants – pour la plupart autoritaires – entreront dans l’arène et imiteront l’approche agressive de Poutine”, a-t-il prédit. “Cela déboucherait sur une véritable troisième guerre mondiale.”

Si Trump est effectivement réélu, il sera également en mesure de réduire l’aide à l’Ukraine, a-t-il admis. “Il peut couper l’aide financière et les livraisons d’armes et peut passer des accords avec nos alliés pour faire de même. Et à mains nues, sans armes, nous ne pourrons pas nous battre contre une armée de millions d’hommes”, a conclu le chef d’État ukrainien.

Source: https://www.7sur7.be/

