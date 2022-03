“Il est possible de faire la médiation entre les pays, mais pas entre le bien et le mal”, a-t-il ajouté, alors que l’Etat hébreu a adopté une position prudente après l’invasion russe de l’Ukraine, faisant valoir des liens privilégiés avec les deux pays. De plus, Israël compte plus d’un million de citoyens originaires de l’ex-Union soviétique.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a tenté de lancer une médiation entre l’Ukraine et la Russie, se rendant à Moscou pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine, peu après le début de l’invasion, et multipliant les entretiens téléphoniques avec M. Zelensky.