Sputnik: Que penser du rapprochement amorcé depuis juillet 2019 entre le FPI de Laurent Gbagbo et le PDCI d’Henri Konan Bédié dont, au passage, certains observateurs doutent de la sincérité?Ahoua Don Mello: «La Côte d’Ivoire vit un rétropédalage du processus démocratique et les Ivoiriens sont divisés en deux. Il y a d’un côté ceux qui sont proches de Ouattara et qui possèdent tous les droits, y compris le droit à l’impunité des crimes humains et économiques qu’ils commettent chaque jour. Et de l’autre, ceux qui n’ont plus de droits y compris le droit d’avoir des revenus, le droit d’être électeur ou éligible.

La bataille pour la restauration de l’égalité des citoyens et des libertés démocratiques concerne donc le FPI comme le PDCI. Les deux formations politiques ont tout intérêt à être ensemble pour restaurer les droits et libertés démocratiques. C’est donc un rapprochement de raison.»

Sputnik: Quel regard portez-vous sur la situation sociopolitique qui prévaut en Côte d’Ivoire, notamment sur le conflit ouvert entre Alassane Ouattara et son désormais ex-allié Guillaume Soro?

Ahoua Don Mello: «C’est une guerre d’héritage entre les chefs de la rébellion. Cela contribue à l’inversion des rapports de forces entre le camp des exclus du régime et le camp du régime liberticide qui dirige la Côte d’Ivoire.»

Sputnik: Doit-on craindre, à la faveur de la présidentielle de 2020, une crise majeure en Côte d’Ivoire comme celle qui a éclaté à l’issue de la présidentielle de 2010 ?

Ahoua Don Mello: «L’élection de 2020 sera le temple de tous les dangers, s’il n’y pas de réconciliation et des conditions d’élections justes et transparentes.»