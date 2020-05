L’Afrique et le coronavirus: «Unis ou désunis» ? Analyse du ministre Tiebilé Dramé (Mali)

RFI : Que reste-t-il du rêve panafricain des années 1960 ?

Tiébilé Dramé : Le rêve panafricain poursuit son bonhomme de chemin. Il a donné naissance à l’Organisation de l’unité africaine le 25 mai 1963 et l’Organisation de l’Unité africaine a joué un rôle de premier plan dans la libération de l’Afrique lors de la lutte contre l’apartheid et contre le colonialisme.

Historiquement, quelles sont les grandes victoires politiques de l’Afrique rassemblée ?

Il y a eu l’action commune contre l’apartheid, le soutien au mouvement de libération des colonies -colonies portugaises, bien entendu-, mais également le soutien à la lutte de libération nationale du peuple namibien. Donc la victoire sur le colonialisme, la libération de l’Afrique, la victoire sous l’apartheid et la ségrégation raciale, sont les étapes extrêmement importantes de ce que vous avez appelé au début de cet échange « le rêve panafricain ». Cette soif d’unité des peuples africains a eu des résultats très concrets.

Sur le pan économique est-ce que, concrètement, en Afrique de l’Ouest, par exemple, la Cédéao n’est pas un cadre de développement beaucoup plus pertinent que l’Union africaine ?

Les organisations sous-régionales que sont la Cédéao, la SADC, la Communauté est-africaine, ne sont pas antinomiques de l’Union africaine. Au contraire, elles contribuent au besoin d’unité du continent, au rêve d’union des peuples d’Afrique.

La présence du président en exercice de l’Union africaine dans les grands forums internationaux, est-ce que c’est juste pour la photo ou est-ce que c’est une véritable avancée ?

Cela veut dire que l’Afrique est prise au sérieux par les partenaires internationaux du continent. C’est l’Union africaine qui présente la voix de l’Afrique. Il est normal que cette voix soit entendue sur la scène internationale. Partout, il est question du destin de l’humanité. On ne peut pas ignorer un continent comme l’Afrique, avec son potentiel démographique, économique, avec la jeunesse de sa population. L’Afrique sera de plus en plus un acteur international majeur. Et d’ailleurs elle est prise comme telle par nos partenaires.

Et contre le terrorisme, est-ce que les pays africains ne manquent pas de solidarité ?

Le terrorisme est en effet un des principaux défis auxquels l’Afrique est aujourd’hui confrontée. Au-delà du Sahara et du Sahel, les organisations terroristes étendent leur menace jusqu’en Afrique australe. Après le colonialisme, l’apartheid et la ségrégation raciale, le combat pour vaincre le terrorisme est l’autre grand défi du continent et de ses organisations, l’Union africaine en tête. Et lors du dernier sommet tenu à Addis-Abeba, l’Union africaine a pris des résolutions très fortes. L’Afrique va s’engager, s’impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme aux côtés des pays du Sahel.

En cette période de grande épidémie, est-ce que chaque pays africain n’est pas en train de se replier sur lui-même ?