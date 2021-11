Mme Traoré Dedeou Toure, Directrice du CAP de Baguineda : « On gère les papiers, pas l’argent »

Le Centre d’Animation pédagogique (Cap) de Baguinéda était l’objet de discrédits, il y a quelques mois, relatifs à la mauvaise gestion des fonds destinés aux cantines scolaires. La directrice du Cap, Mme Traoré Dédéou Touré que nous avons rencontrée donne sa version des faits.

Mali Tribune : Quelle est la somme prévue pour les cantines scolaires ?

Mme. T. D. T. : Je ne sais pas parce que ce n’est pas moi qui élabore le budget. Le budget passe à Koulikoro. Si Koulikoro l’approuve, maintenant la direction nationale des cantines procède à la répartition. Le montant global est réparti en fonction de l’effectif de chaque école. Cela nous parvient sur papier qui finit sa course à la mairie. Pour nous, c’est les papiers qu’on gère, pas les sommes d’argent.

Mali Tribune : Comment se passe la gestion des fonds des cantines scolaires au Cap de Baguinéda dont vous êtes la directrice ?

Mme Traoré: Le Cap de Baguinéda couvre 7 Communes. Il y a 4 à 5 Communes qui disposent de cantines scolaires. Il s’agit des Communes de Baguinéda, de Moutougoula, de Sanankoroba, de Thiéna et de Draba. Nous jouons un rôle de service technique pour la gestion des cantines. Il est de notre devoir de garder un œil sur la gestion des fonds.

Je vais vous expliquer comment se fait le transfert. Une décision sort dès le mois de juillet qui coïncide avec la fermeture des classes. La direction nationale des cantines scolaires demande aux mois d’août et septembre de lui faire la situation. Si une école veut avoir une cantine, c’est le directeur d’école et le comité de gestion qui en fait la demande. Dans cette demande, la situation géographique de l’école, l’effectif de l’école et en même temps les différentes provenances des élèves sont précisés. Dès que cette demande nous parvient, on donne notre avis, qui est transmis par bordereau à la direction nationale des cantines scolaires.

Mali tribune : Le Cap de Baguinéda est accusé de détournement de fonds dans des villages et Communes. Qu’en dites-vous ?

Mme Touré: La direction nationale nous a demandé de donner des effectifs prévisionnels. C’est-à-dire l’effectif qui dépasse l’effectif réel de l’école. J’ai demandé pourquoi. Pourquoi cela ? Il m’a été répondu qu’il peut toujours y avoir des arrivées et des départs. Dans une école, les élèves peuvent faire des transferts pour quitter l’établissement, comme d’autres peuvent venir. Aussi d’autres peuvent partir à la mutation de leurs parents en pleine année scolaire. C’est pourquoi par rapport à l’effectif, on donne une situation prévisionnelle, qui peut ne pas refléter la réalité. Nous envoyons la situation au niveau de la direction nationale des cantines après leurs travaux. Une fois que le budget est voté, il passe au niveau de Koulikoro parce que nous relevons administrativement de Koulikoro.

Tidiane Bamadio

Aboubacar Sidiki Diarra

(stagiaires)

Commentaires via Facebook :