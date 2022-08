C’est l’information la plus importante que l’on peut retenir du congrès extraordinaire du Mouvement National de Libération de l’AZAWAD (MNLA), tenu du 27, 28 et 29 Aout 2022 à Kidal ayant mobilisé plus de 1000 participants dont des responsables des différentes instances politiques, militaires, consultatives et révolutionnaires du Mouvement selon le communiqué final .

Convoqué sous un contexte particulier marqué par une forte crise sécuritaire et humanitaire dans le septentrion du Mali , le congrès extraordinaire du MNLA a pu se tenir à Kidal pour dégager des nouvelles pistes du mouvement.

Selon le communiqué, au cours du congrès, le MNLA a pu faire une réorganisation interne par rapport à la révision des textes fondateurs pour les adapter à la nouvelle donne ; la désignation des membres du Conseil Révolutionnaire et du Conseil national ; un réaménagement au sein de l’ensemble des structures du mouvement pour les rendre plus souples et plus opérationnelles en vue de répondre aux défis du moment…

Le Congrès réaffirme le principe de fusion des Mouvements de la CMA en une seule entité politico-militaire conformément aux résolutions de son Congrès Ordinaire du 28 Novembre au 1er Décembre 2019 et de la Déclaration Finale de la Session Ordinaire du Bureau Exécutif de la CMA tenue les 16 et 17 Juillet 2022 à Kidal. Il engage le Bureau Exécutif du MNIA à entamer ce processus de fusion sur la base d’une feuille de route consensuelle, respectant l’intérêt supérieur du Peuple de l’Azawad et incluant toutes les forces vives partageant cet objectif.

Par rapport à la mise en œuvre de l’Accord, le congrès a fulminé que (sept) 7 ans après sa signature, la mise en œuvre de l’Accord traine au point d’entacher sa crédibilité auprès des populations. L’évolution des défis et la volatilité du contexte laissent penser que l’Accord , ne puisse répondre aux exigences du moment. A cet effet le Congres appelle la CMA en prendre acte.

Sur le plan sécuritaire et humanitaire, le congrès a engagé la CMA à diligenter des actions sécuritaires et socio-politiques pour répondre aux menaces grandissantes et leurs conséquences humanitaires. Le congrès a exprimé toute sa solidarité et compassion à l’endroit de toutes les populations de Ménaka et Gao qui subissent la terreur et présente ses condoléances à l’ensemble des familles endeuillées: Le congrès appelle l’ensemble des acteurs intervenant dans le cadre de la sécurité à mutualiser leurs efforts avec la CMA dans cette dynamique.

La fin des travaux du congrès extraordinaire, Bilal Ag Acherif a été reconduit à la tête du Mouvement National de Libérations de l’AZAWAD au titre du secrétaire général .

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

Commentaires via Facebook :