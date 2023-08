Le chef général de la tribu Kel Ansar réagit aux messages d’intoxication véhiculés sur les réseaux sociaux demandant à la population du nord du Mali, particulièrement celle de la région de Tombouctou, de quitter leur localité par crainte du déclenchement d’un conflit armé. Dans un entretien accordé à l’ORTM, Abdoul Majid Ag Mohamed Ahmed Al Ansar dit Nasser Ansari parle d’intoxication et invite la population au calme et à la sérénité.

« De la pure intoxication », réagit Abdoul Majid Ag Mohamed Ahmed Al Ansar dit Nasser Ansari, le chef de la tribu Kel Ansar. Une réaction qui fait suite aux messages véhiculés sur les réseaux sociaux demandant à la population des régions du nord particulièrement celle de Tombouctou à quitter leur localité par crainte du déclenchement d’un conflit armé. « Je les informe personnellement de ne pas paniquer et de ne prêter attention à ses messages d’intoxication. Elles peuvent rester et vaquer tranquillement à leurs affaires. ». Il dit ne pas comprendre pourquoi on demande à la population de Tombouctou d’abandonner chez eux parce que l’armée va en guerre. « Pourtant l’armée est à Kidal et à Tessalit », s’interroge-t-il.

Au micro de nos confrères de l’ORTM, la télévision nationale, il a lancé un appel aux communautés du nord et particulièrement celle de la tribu Kel Ansar de rester tranquille. Cela conformément aux messages des gouverneurs de Taoudéni et de Tombouctou et du commandant de zone de Tombouctou. Ce dernier, insiste l’Amenokal de la tribu Kel Ansar, a indiqué que les forces de défense et de sécurité sont à Tombouctou pour défendre et protéger la population, sans exception.

Dans la même lancée, Abdoul Majid Ag Mohamed Ahmed Al Ansari dit Nasser Ansari a demandé à la population d’accompagner les autorités qui, assure-t-il, en ont fort besoin. « Elles en ont besoin dans leur mission de protection des civils », insiste-t-il, ajoutant que le Mali traverse aujourd’hui une crise multidimensionnelle. Selon l’Amenokal de la tribu Kel Ansar, « nous n’avons que ce beau pays qui nous a tout donné ».

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

