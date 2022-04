La publication, en février dernier, de la liste définitive des bénéficiaires de la deuxième tranche des 12.566 logements sociaux réalisés pour le District de Bamako, avait provoqué de vives protestations. Les soupçons d’irrégularités décelées à l’occasion avaient soulevé un tollé sur les différentes plateformes de réseaux sociaux.

Dans les grins (lieu de causerie regroupant des personnes de la même génération), le sujet était sur toutes les lèvres et chacun allait de son commentaire. Face à l’ampleur et la férocité presque inouïe de la dénonciation, le ministère de l’Habitat a, par un communiqué en date du 15 février 2022, suspendu le processus d’attribution des logements.

La commission d’attribution a ensuite été dissoute.

Objectif : procéder aux vérifications nécessaires afin de situer les responsabilités. Dans la foulée, une décision du ministre de tutelle a annoncé la mise en place d’une nouvelle commission d’attribution. Rappelons que le processus d’attribution des logements sociaux est règlementé par le décret n° 2015-0351/P-RM du 08 mai 2015 fixant les modalités d’attribution et de gestion des logements sociaux. Conformément à l’article 6 de ce décret, la commission d’attribution des logements sociaux est composée de 19 membres. Elle a pour mission, de recevoir les dossiers de demande de logements, de procéder à l’analyse et à la sélection des dossiers de demande de logement sur la base des critères établis. La commission œuvre aussi à établir la liste provisoire des attributaires.

Quelle est la mission de la nouvelle commission ? S’agira-t-il de procéder à un nouvel appel à candidature ? Pour obtenir des réponses à ces questions, notre équipe de reportage a rencontré le secrétaire général du ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population. «La nouvelle commission d’attribution des logements est à pied d’œuvre depuis le 14 mars dernier. Il n’y aura pas de nouvel appel à candidature conformément aux dispositions prises en 2020», tranche, d’entrée de jeu, Samballa Mady Kanouté. Il importe, selon lui, de rappeler que plus de 10.000 dossiers éligibles ont été déposés depuis juin 2018 par des citoyens (des demandes de logements). «Cette liste a été vérifiée et visée par l’inspection des domaines», explique le secrétaire général. Il ne s’agit pas de procéder à un nouvel appel à candidature, seulement de se pencher sur la vérification approfondie de la liste proclamée et la commission s’est déjà attelée à cela, assure-t-il.

Pour ce faire, elle dispose d’un délai de 45 jours pour sortir une liste irréprochable au maximum. Délai au terme duquel, la commission doit déposer son rapport. Suivra une «communication verbale du ministre de l’Habitat pour en informer le conseil des ministres et il (le chef du département) prendra une décision fixant la liste définitive des bénéficiaires», explique-t-il.

Le secrétaire général rappelle qu’une première liste provisoire des bénéficiaires avait été déposée auprès du ministre de l’Habitat en 2020, s’agissant de la deuxième tranche des 12.566 logements sociaux. Cependant, déplore notre interlocuteur, les difficultés financières n’ont pas permis l’achèvement des travaux de viabilisation (adduction d’eau, électrification, voies de liaison et d’accès) et la réhabilitation des bâtiments rendue nécessaire en raison des actes de vandalisme et des intempéries.

Autre difficulté évoquée : certaines voies de liaison sont obstruées par les occupations illicites. Les difficultés énumérées persistaient encore en 2021. Malgré ces difficultés, il a été décidé de concert avec les associations de demandeurs et de bénéficiaires des logements sociaux de publier la liste définitive des bénéficiaires de la deuxième tranche et de permettre ainsi pour ceux qui souhaitent aménager dans leurs logements de le faire.

