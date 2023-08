La Coalition des Organisations syndicales du Secteur des Affaires étrangères et des Maliens de l’extérieur (Syltae et Stmmeeia) envisage d’aller en grève pour 3 jours à partir du 30 août 2023 si ses doléances restent sans réponses favorables.

Après trois mois de trêve afin pour donner du temps au Gouvernement, la Coalition des Organisations syndicales du Secteur des Affaires étrangères et des Maliens de l’extérieur (Syltae et Stmmeeia) revient avec un nouveau préavis de grève de 72 heures à partir du mercredi 30 août 2023. La Coalition dénonce un manque de réaction appropriée à leurs préoccupations par les autorités de la transition. Les principales revendications tournent autour de l’augmentation des indemnités annuelles et mensuelles d’équipements pour les employés des ministères en charge des Affaires étrangères et des Maliens établis à l’étranger. Ces revendications sont en conformité avec les taux convenus et énoncés dans le cahier de doléances précédemment soumises. De plus, la coalition exhorte à la mise en œuvre immédiate du mouvement diplomatique.

Elle dénonce également les conditions précaires dans lesquelles les travailleurs du Secteur des Affaires étrangères et des Maliens de l’extérieur exercent leurs fonctions. Elle critique le non-respect du protocole d’entente du 21 octobre 2019 entre le Ministre chargé des Affaires étrangères et le Syltae. De plus, la Coalition pointe du doigt l’absence de progrès dans les discussions autour du cahier de doléances présenté au ministre chargé des Affaires étrangères le 3 décembre 2021 et au ministre chargé du Dialogue social le 18 février 2022.

La Coalition des Organisations syndicales du Secteur des Affaires étrangères et des Maliens de l’extérieur réaffirme sa détermination à poursuivre sa lutte jusqu’à la satisfaction totale de ses revendications.

Drissa Togola

