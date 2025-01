Amadou et Mariam, invités spéciaux de la 11ème édition du festival musical « Spot on Mali »

Le festival musical, spot on Mali, se tient pour la onzième année consécutive à Bamako. L’édition de cette année enregistrera un spectacle hors-norme du couple musical de renommée internationale, Amadou et Mariam et de la cantatrice Oumou Demba Kouyaté à la Maison des jeunes de Bamako dans les nuits du vendredi 10 et le samedi 11 janvier 2024. Cette manifestation musicale, devenue au fil des années un espace pour dénicher des nouveaux talents, est organisé par l’Ambassade du Danemark au Mali et l’Académie Royale de Musique Aarhus. Deux nuits durant, les artistes maliens moins connus dans les pays scandinaves vont se livrer à des spectacles inédits devant des promoteurs culturels de nationalités maliennes et étrangères.

La manifestation artistique organisée depuis 11 ans, selon le coordinateur général du festival Moussa Diallo, vise à ouvrir la scène internationale aux jeunes artistes talentueux, musiciens et chanteurs du Mali. Les promoteurs culturels et du Showbiz étrangers y sont invités pour assister à la prestation des talents en herbe pendant les deux soirées du festival. Durant lesquelles soirées ils dénichent des talents, conviennent avec les chanteurs des contrats pour des tournées internationales, notamment dans les pays scandinaves.

Un festival unique dans son genre puisqu’il donne la chance aux artistes sélectionnés par appel à candidature de démontrer leurs savoir-faire musical devant les acteurs culturels internationaux. Cette année, des artistes moins connus dans les pays scandinaves tels que le reggae man Kokao Dembélé, la râpeuse Amy Yerewolo, Inna la Star, Poupée Arby, Niaka Sacko et tant d’autres tiendront en haleine le public pendant les deux nuits du festival.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

