Prévue du 22 au 24 2024 sur les berges du Joliba (fleuve Niger), la 19e édition du festival «Mali Festi Reggae» a été lancée le 6 février dernier par une conférence de presse à l’Auberge Djamila de Badalabougou. La Commission d’organisation a profité de l’occasion pour donner plus d’informations sur cette édition, notamment les innovations d’une programmation assez diversifiée comme toujours.

«Work» ! Le travail dans la langue de Molière ! Tel est le thème de la 19e édition du festival «Mali Festi Reggae» prévue du 22 au 24 février 2024 au Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ, sur les berges du Joliba (fleuve Niger). La conférence de presse de présentation a eu lieu le 6 février 2024 à l’Auberge Djamila. Une date qui n’a pas été choisie au hasard puisqu’elle coïncide avec l’anniversaire de la naissance de la légende du reggae, Robert Nesta Marley dit Bob Marley (né le 6 février 1945 à Nine Miles, en Jamaïque, et mort à 36 ans le 11 mai 1981 à Miami, aux Etats-Unis). D’ailleurs, la conférence de presse de lancement a été couplée à celui (lancement) d’un concours de traduction de ses chansons en français et en bamanankan.

Cette rencontre avec les hommes et femmes de médias avait pour but de dévoiler le programme de cette édition. En plus d’une riche programmation musicale, avec plus de 20 artistes nationaux et internationaux, plusieurs activités sont au programme de cette édition. Il s’agit, entre autres, des actions sociales, des panels ainsi que des journées de sensibilisation sur les dangers liés à la consommation des stupéfiants. Le 17 février sera ainsi une journée consacrée aux enfants de l’île de Dialagoun à travers des jeux, la remise de dons, des contes, une animation musicale et une consultation médicale gratuite. Dans la soirée, le concours de traduction des chansons de Bob Marley va se poursuivre devant un jury composé de Dr Yacine Yacine Badian Kouyaté, Koko Dembélé, King Shafabenjah et Master Soumy.

Prévue dans l’après-midi du 22 février sur les berges du Niger (au Palais de la culture Amadou Hampâté Bâ), la cérémonie d’ouverture sera axée sur le thème du festival, «Work» ! Il est prévu dans l’après-midi une conférence-débat sur le thème, «Seul le travail libère» avec Me Samba N’Dongo (conférencier), Kéka Koné (président du Mourasma et modérateur) et Sinaly Diabaté (rapporteur). La soirée sera animée par Bamada Sound System. Le second jour du festival (23 février 2024) sera consacré à «Ziiri naamu» (contes, devinettes et jeux). Le même jour, il est aussi prévu la finale du concours de traduction des chansons de Bob Marley en semi-live. Elle sera suivie de «Selecta Tour» des animateurs des émissions reggae de différentes stations de radio. La soirée prendra fin avec «Rasta Wadjouli» ou le prêche des rastamen et rastawomen. Le 24 février, sur le terrain synthétique de l’ACI 2000, un match de football est prévu à 16 heures entre les Femmes Rasta et les Femmes de l’ORTM. Le dîner-au revoir est programmé à partir de 19h. Il faut noter que le «Rasta Sugu» (Marché des rastas) est ouvert pendant le festival tous les jours à partir de 9 heures.

Mais, déjà samedi dernier (10 février 2024), le Carrefour des jeunes de Bamako a abrité une conférence de sensibilisation sur «les conséquences de la consommation des stupéfiants». Elle a été suivie de la soirée dénommée «Liberté sans substances» à partir de 20h00 toujours au Carrefour des jeunes. Elle était animée par Bamada Sound system avec Selector Manitou, DJ Booba, Toumani de Paris et d’autres artistes. Cet événement est placé sur le haut parrainage du Colonel-major Néma Sagara, la «Marraine à vie» de Mali Festi Reggae.

A noter que lors de conférence de presse une minute de silence a été observée à la mémoire de certains acteurs clés de ce festival comme les regrettés Yaya Coulibaly alias «Kolonel Yas Coulo» et Familyman. Qu’ils reposent en paix dans la grâce du Tout-puissant !

Moussa Bolly

MALI FESTI REGGAE

Une tradition perpétuée par une programmation assez diversifiée

