Salif Keïta : « Il n’y a aucun pays qui a la valeur du Mali dans la… »

L’artiste musicien malien Salif Keïta a adressé un message presque provocateur aux stars d’autres nations.

Les propos de la star relayés sur la toile ont suscité de nombreuses réactions.

En effet, Salif Keïta a laissé entendre que les artistes africains ont préservé une musique unique et propre au continent par rapport aux autres pays.

Il est vrai que peu d’artistes maliens se lancent dans le rap, le R’n’B et d’autres musiques importées.

On peut citer par exemple Sidiki Diabaté, héritier d’une grande lignée de griots, qui maîtrise la kora, un instrument de musique traditionnel.

Sa musique singulière franchit les frontières et traverse les cultures.

«Il n’y a pas un pays qui a la valeur du Mali dans la musique africaine parce que nous sommes le résumé et nous sommes le noyau de la musique africaine.

On a cette possibilité et Dieu a fait quelque chose, on n’a pas été assimilé pourquoi ? Parce qu’on n’a pas accès à la mer, ce qui fait que c’est un pays enclavé.

On a eu la chance de conserver certaines traditions depuis, on a cette chance.

On s’en donc fout de ce que d’autres ont gagné, nous on a plus de potentialités que les autres», peut-on ainsi l’entendre dire.

Source: https://yop.l-frii.com/

Commentaires via Facebook :