La première édition de la semaine culturelle de Sélingué s’est déroulée du 13 au 15 mai dernier, dans la Commune rurale de Baya (Sélingué) avec la participation de plusieurs milliers de festivaliers. Durant trois (3) jours, de grands artistes comme Néba Solo, Biguini-Palmer, Faiza et des rappeurs locaux ont produit du beau spectacle en live.

La cérémonie de lancement était présidée par Mme Tangara Salimata Camara, sous-préfet de Sélingué, en présence d’Ogobara Kodio, maire de la Commune rurale de Baya ; Aboubacar dit Tiémoko Kéïta, directeur de la Zone de Sikasso ; Habibou Tall, promoteur de la semaine culturelle ; Broulaye Doumbia, président du Comité local de la jeunesse de Sélingué, ainsi que plusieurs notabilités de la localité.

Ce premier coup d’essai de la première édition de la semaine culturelle de Sélingué fut un coup de maître. Ce fut tout simplement une réussite ! Certains observateurs de la scène culture malienne disent que cette semaine peut bel et bien remplacer le Festival international de musique et mode de Sélingué qui a été arrêté depuis quelques années.

Vu l’engouement que le sponsor officiel de l’évènement, Orange-Mali, a suscité autour de l’évènement à travers plusieurs activités, nous pouvons dire que ce grand rendez-vous de la jeunesse peut devenir un évènement culturel incontournable du Mali, compte-tenu de la qualité organisationnelle.

Dans son discours d’ouverture, le sous-préfet de Sélingué a indiqué que c’est un plaisir pour elle d’être parmi les officiels afin de magnifier ce grand événement culturel dénommé “Semaine culturelle de Sélingué”.

“Au Mali encore plus d’ailleurs, la culture joue un rôle déterminant dans la vie de la communauté au moment où le pays est confronté à de nombreux défis. Il devient nécessaire de faire de la diversité culturelle malienne une force pour le changement en faveur de la cohésion sociale et du développement”, a-t-elle précisé. Elle a également précisé que cette semaine culturelle s’inscrit en droite ligne de la dynamique de reconstruction d’un nouveau Mali largement exprimé par les plus hautes autorités et l’ensemble des forces vives maliennes.

“L’objectif de cette semaine culturelle vise à contribuer à la promotion de la culture et de l’économie locale ; au redressement des liens convivialité, d’entente et de solidarité des autres cercles voisins (Bougouni, Yanfolila et Kangaba) et aussi contribuer à faire de sélingué une destination touristique majeure de l’Afrique de l’Ouest et participer au renforcement de la cohésion et la stabilité sociales”, a-t-elle laissé entendre.

Pour sa part, le promoteur de la semaine culturelle de Sélingué a expliqué que l’un des buts de cette activité culturelle est d’accompagner la population de Sélingué économiquement. “Étant très fréquent à Sélingué, la jeunesse de la localité ma sollicité en demandant si nous pouvions reprendre le Festival international de Sélingué qui a été arrêté depuis un moment.

Avec cette jeunesse, nous avons essayé de ramener l’engouement culturel qui existait ici dans la localité lors du festival. En tant que sponsor officiel de l’événement, nous comptons encore sur l’apport d’Orange-Mali pour pouvoir continuer à célébrer cette semaine culturelle, chaque année”, dit-il.

En plus des activités culturelles, le sponsor officiel de la semaine, Orange-Mali, a mené plusieurs autres activités, notamment des animations commerciales, une tombola Orange-Money et la vente des produits Orange.

Podium de Sewa Koura Millions

Pour que cette première édition de la semaine culturelle de Sélingué puisse être une réussite, Orange-Mali, sponsor officiel, a mis en place durant les trois (3) jours de l’évènement un podium devant le Centre de santé de référence de Sélingué afin de présenter aux clients les différentes offres de la société de téléphonie mobile. En plus de cela, ce podium était accompagné par une animation musicale avec des artistes dont Oude Mill, Rail Da et d’autres rappeurs locaux.

Selon Josué Saye, responsable du service événementiel d’Orange-Mali, ce podium est un moyen pour Orange-Mali d’être très proche de ses clients. “Orange-Mali est sponsor officiel de cette première édition de la semaine culturelle de Sélingué. Alors, nous profitons de cet évènement pour faire des animations commerciales, c’est-à-dire nous mettons en avant des offres pour les festivaliers, ainsi que les populations de la localité. Et le soir, nous faisons de concerts gratuits pour les jeunes. Comme vous le savez tous, Orange-Mali a une philosophie depuis des années, c’est d’être proche de ses clients parce que sans les clients nous ne pouvons rien faire”, a-t-il indiqué.

Durant les trois (3) jours du podium, plusieurs cadeaux (t-shirts, casquettes, flyers et de tickets de concert…) ont été offerts par les membres du service événementiel d’Orange-Mali aux populations de Sélingué.

Mahamadou TRAORE, envoyé spécial à Sélingué

Aboubacra dit Tiémoko Kéïta, directeur de la Zone de Sikasso d’Orange Mali :

“Cette activité est une occasion de contribuer au développement

de la localité”

Comme vous le savez, un festival culturel existait déjà dans cette localité, mais depuis quelques années, le promoteur de ce festival a décidé de le déménager à Sikasso. Dans la dynamique de continuité, nous avons pris la décision de venir en appui aux organisateurs de cette nouvelle rencontre culturelle dénommée “Semaine culturelle de Sélingué”.

Vous savez, Sélingué est une ville déjà Orange, nous avons toujours eu une entente avec la jeunesse et l’ensemble des autorités de cette localité. En plus de cela, nos produits se vendent très bien à Sélingué et nous sommes très représentés dans la localité, à travers nos partenaires. Cette semaine culturelle est une belle occasion pour pérenniser notre présence et contribuer au développement des actions culturelles de la ville. Plusieurs activités ont marqué cette semaine culturelle, notamment des concerts géants, des jeux, des inscriptions d’Orange-Money et de vente des produits Orange”.

Kadia Makadji, chargée de sponsoring événementiel à Orange-Mali

“Avec cette semaine, nous gagnons plus de visibilité”

Vous êtes tous au courant qu’Orange-Mali est sponsor officiel des grands évènements, c’est-à-dire des festivals, des concerts et bien d’autres choses qui concernent la culture. Aujourd’hui, nous sommes là dans le cadre de la première édition de la Semaine culturelle de Sélingué. En tant que sponsor officiel, nous allons organiser plusieurs activités durant cette semaine culturelle comme des animations commerciales, une tombola d’Orange-Money, la vente des produits Orange (téléphone, box Wifi). Au retour, nous gagnons de la visibilité”. Mahamadou TRAORE, envoyé spécial à Sélingué

