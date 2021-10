START-UP : Le rappeur Robot Papito, nouvel ambassadeur de l’application TCHEE

L’entreprise de technologie ”TCHEE”, représentée par Hereba Kouyaté son gestionnaire et le rappeur Amadou Traoré plus connu sous le nom Robot Papito, ont paraphé, le samedi 16 octobre dernier, au siège de Hereba Voyage sis à Djélibougou, un contrat qui fait de ce dernier un ambassadeur de l’application.

Cette cérémonie de signature s’est déroulée en présence de l’artiste-rappeur, Robot Papito ; le gestionnaire de l’application ”TCHEE’‘, Hereba Kouyaté, ainsi que les proches collaborateurs du gestionnaire de l’entreprise de technologie.

Le contrat d’ambassadeur de l’entreprise donne la possibilité au rappeur Robot Papito de faire la promotion de l’application ”TCHEE” dont l’activité est de mettre en contact utilisateurs et conducteurs privés, en réalisant des services de transport grâce à une application mobile de types IOS et Android.

À travers ses actions auprès de la communauté, l’artiste-rappeur peut faciliter la promotion de l’application auprès de ses fans et la mise en relation avec des personnes d’intérêt pour l’entreprise. Selon le gestionnaire de l’entreprise, l’application ”TCHEE” est une solution digitale qui permet de faciliter les transports en taxi automobiles. “Cette application est née de la volonté d’offrir aux Bamakois et Bamakoises la possibilité de se déplacer en toute sécurité au prix le plus juste dans des véhicules confortables. Le client peut commander directement un taxi et le chauffeur a la possibilité, grâce à un système GPS, de se rendre facilement chez le client et le prix de la course est affiché en amont, le client sait donc quel est le tarif de la course. Cette solution permettra aussi de réduire l’insécurité parce que les clients qui utilisent l’application ont déjà une garantie puisque le chauffeur est identifié en avant et au-delà de la sécurité, il y a la facilité d’avoir le véhicule à tout moment”, a-t-il précisé.

Par rapport au choix de l’artiste-rappeur comme ambassadeur de l’application, Hereba Kouyaté a expliqué que le Robot Papito est un artiste engagé au Mali. “L’artiste-rappeur fait partie des premiers rappeurs qui ont révolutionné le système du rap malien et nous savons qu’avec lui, son engagement, son talent et son influence, il pourra représenter cette application au Mali et même à l’extérieur. Déjà, nous avons fait un contrat de trois (3) mois et nous souhaiterions qu’il soit avec nous durant tout le processus du projet”, dit-il.

Pour sa part, Robot Papito a indiqué que c’est un honneur pour lui d’être l’ambassadeur de l’application ”TCHEE”. “Ma première source de motivation est que le responsable de l’entreprise est un ami d’enfance et en plus de cela, nous avons fait beaucoup de projets ensemble. Au cours de notre collaboration, j’ai vu du sérieux en lui et il a toujours été honnête avec nous. Ensuite, c’est un projet innovant et l’application est une première au Mali et je suis sûr qu’elle va résoudre le problème quotidien que nos concitoyens rencontrent dans les transports en commun”, a-t-il laissé entendre.

Mahamadou TRAORE

Commentaires via Facebook :