Un mois après l’absence du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, le colonel Abdoulaye Maïga a pris la parole. Dans une interview diffusée, ce vendredi soir à la télévision nationale, le Premier ministre par intérim s’est voulu rassembleur pour les Maliens et rassurant pour la Communauté internationale.

– maliweb.net – « Notre volonté n’est pas de vaincre, mais de convaincre ceux qui ont des doutes sur la transition », a indiqué le Premier ministre par intérim au terme de l’interview de 45 minutes. « Il n’y a pas d’opposants à la transition », a insisté le Colonel Abdoulaye Maïga qui s’est voulu rassembleur. Tout au long de l’interview, Abdoulaye Maïga n’a pas quitté sa peau d’intérimaire faisant constamment référence aux « autorités de la transition », sans s’y intégrer lui-même.

L’amélioration de la situation sécuritaire ; les réformes politiques et institutionnelles ; la mise en place de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) ; le chronogramme de la transition ; ou encore le prix des denrées de premières nécessités… étaient les sujets au menu de la sortie médiatique du Premier ministre intérim. Concernant l’AIGE, sujet important pour la crédibilité des prochaines élections, Abdoulaye Maïga assure qu’au regard de l’impératif du temps, « il fallait trancher pour avancer ».

Sur le prix des denrées de première nécessité, le Premier ministre par intérim s’est montré moins convaincant. « Ce n’est pas facile », s’est-il défendu, évoquant l’éternelle conjoncture économique et sanitaire mondiale. « Des efforts sont en cours pour lutter contre l’augmentation anarchique des prix », a informé le colonel Abdoulaye Maïga, sans préciser quand les Maliens pourront avoir les produits de consommation à un prix relatif à leur pouvoir d’achat.

« La France… Les groupes terroristes au Mali »

Interrogé sur les questions régionales et internationales et surtout la plainte du Mali à l’ONU contre la France, le Premier ministre par intérim a très vite retrouvé sa peau de porte-parole du gouvernement Choguel. « Il n’y a aucune volonté de rupture avec la communauté internationale », a assuré Abdoulaye Maïga. Qui affirme que le Mali ne veut pas vivre en autarcie. Cependant, a expliqué le chef intérimaire du gouvernement, les principes de coopération sont clairs : respect de la souveraineté du Mali, respect des choix de partenaires du Mali et le respect des intérêts vitaux des Maliens.

« Nous espérons que le Conseil de sécurité de l’ONU examinera la plainte du Mali », a déclaré le Premier ministre par intérim. Et d’ajouter : « Le monde doit découvrir comment la France se comporte au Mali ». « Et nous présenterons des preuves sur comment la France fournit des renseignements et des armes à des groupes terroristes », a souligné Abdoulaye Maïga. Aux dires du Colonel Abdoulaye Maïga, d’autres preuves existent et seront présentées lors de la session. Du moins, si elle est ouverte.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :