La ministre des Infrastructures et de l’Equipement, Traoré ZeynabouDiop, a lancé le Salon de l’Action Gouvernementale du Mali (MaliGOV). C’était mercredi soir, à l’Hôtel Sheraton, en lieu et place du Premier ministre empêché par un Conseil de cabinet de dernière minute. Le salon qui prend fin le 07 juillet prochain a pour but d’améliorer l’image des organismes publics.

–Maliweb.net- Des séances B2B, des conférences thématiques, des espaces d’exposition, le salon MaliGOV mettra en lumière l’action des services publics, parapublics et des organismes privés.Il est, a indiqué Traoré Zeynabou Diop, ministre des Infrastructures et de l’Equipement,un cadre de recensement des besoins des populations dans le but d’améliorer l’image des organismes publics et privés. C’est aussi, ajoute la ministre, un «espace de concertation entre l’administration et les administrés».

Le Salon de l’Action Gouvernementale du Mali (MaliGOV) est une initiative de Tayrold Mohamed Zoundi, un jeune malien d’origine burkinabè. Ce dernier le présente comme seul cadre au Mali où les gouvernants, gouvernés et patrons d’entreprise peuvent nouer des contacts directs.«C’est une tribune de découverte des actions gouvernementales pour les populations», affirme-t-il. Pour Amadou Koita, ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, MaliGOV est une question de «Redevabilité». Au total, les organisateurs comptent sur la participation de 250 exposants et de plus de 50 000 visiteurs.

Dans son allocation, la représentante du Premier ministre a annoncé la pérennité du salon. Cependant deux défis sont à relever pour donner à ce salon un caractère pérenne et au-dessus des clivages politiques. Le discours du ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseïni, sponsor officiel de cette première édition du salon, avait tout l’air d’une opération de communication en faveur du candidat IBK. Aussi, pour une tribune d’échange entre population et administration, le cadre – un hôtel 5 étoiles, hyper sécurisé – est plutôt peu commode pour les populations visées.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :