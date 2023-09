Désengagement de la Minusma à Tombouctou : Voici l’opération qui ira au-delà du 31 décembre 2023

La fin de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) est prévue pour le 31 décembre 2023. Toute fois, A Tombouctou, une opération ira au-delà de la de cette date.

Avec la fermeture du camp de Ber et de celui de Goundam, intervenue trois jours plus tard, la Minusma ne dispose plus que d’une seule emprise dans la région, à savoir sa base de Tombouctou. Selon le site de la Minusma, « Tous les équipements appartenant aux contingents qui opéraient dans la région et ceux appartenant aux Nations unies y sont entreposés en attendant leur évacuation hors du Mali ».

Pour la Minusma, cette opération complexe, qui impliquera le recours tant au transport fluvial que terrestre, « ira au-delà de l’année en cours, pour se prolonger pendant la période dite de liquidation de la Mission, qui commence le 1er janvier 2024 ».

Dans sa résolution 2690 du 30 juin dernier, le Conseil de sécurité a donné suite à la demande des autorités maliennes pour le retrait de la Mission de leur pays et déterminé que ce processus doit être conduit sur une période de six mois.

Amadou Sidibé

