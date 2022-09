Les premières réactions au sein de la classe politique malienne commencent à s’étaler suite à l’intervention du Premier ministre par intérim à la Tribune de l’ONU. L’ancien premier ministre, Moussa Mara, dit « déplorer le ton belliqueux » du chef du gouvernement à l’endroit des dirigeants des pays voisins.

Le discours mémorable du Premier Ministre par intérim à la tribune de l’ONU le samedi 24 septembre 2022 ne bénéficie pas du soutien de toutes les composantes de la classe politique malienne. Trois jours après la tenue de ces propos, l’ancien président du parti Yelema exprime clairement son opposition à ces déclarations qui engagent le peuple malien devant le monde entier. Dans sa déclaration, Moussa Mara note un seul point positif dans le discours tenu par le Colonel Abdoulaye Maïga à la tribune des Nations-Unies, qui, selon lui, se rapporte sur l’attachement du gouvernement « au respect des droits de l’Homme, à l’application de l’Accord pour la Paix, le retour à l’ordre constitutionnel et à une résolution des crises ».

En revanche, il a regretté le ton utilisé par le chef du gouvernement. « Je déplore le ton belliqueux employé vis-à-vis de certains partenaires, particulièrement ceux de notre espace sous-régional et qui risquent malheureusement de détériorer les relations de bon voisinage avec ces pays qui nous entourent », a déploré l’ancien premier ministre. Poursuivant que « le temps significatif consacré à répondre à des commentaires à notre endroit, aurait pu être mis à profit pour mettre en évidence les préoccupations concrètes, réelles et fortes de nos compatriotes ainsi que les solutions envisagées pour leurs résolutions ».

Contrairement à la posture adoptée par la délégation malienne aux Nations-Unies, l’homme politique estime que le Mali aurait pu davantage soutenir le vœu du Continent, exprimé par le Président de l’Union Africaine relatif à la réforme du conseil de sécurité eu égard à l’évolution du Monde. Moussa Mara j ette son dévolu sur le discours tenu par le Président Macky Sall qui a pointé du doigt la responsabilité des pays industrialisés dans le changement climatique dont l’Afrique paie les conséquences. « Il en est de même de nos préoccupations vis-à-vis des changements climatiques qui impactent durement notre pays et expliquent en partie les crises que nous traversons », souligne Moussa Mara. Poursuivant toujours avec son argumentation opposée à celle du gouvernement Malien aux Nations-Unies, il a rappelé le contexte de fragilité que le Mali traverse illustré par la présence à ses chevets depuis plus d’une décennie de l’ensemble de la communauté internationale.

«La multiplication des frondes et l’adoption d’une posture agressive vis-à-vis de l’extérieur sont contre productives pour notre pays », a conseillé Moussa Mara. Et l’ancien premier ministre de prodiguer des sages conseils aux autorités de la transition malienne en leur exhortant à privilégier, en toutes circonstances, « un dialogue constructif et apaisé avec tous, à recoudre les fils cassés avec nos voisins en particulier et plus généralement nos partenaires ». Pour lui, c’est uniquement à ces prix que le Mali retrouvera, conformément à ses valeurs et à sa grandeur d’antan, le chemin de la paix et de la prospérité.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :