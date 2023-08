La Minusma a fermé quatre camps et rapatrié un millier Casques bleus au Mali

“Ce plan prévoit un retrait et un rapatriement du personnel et des équipements et matériels déployés dans les zones d’opération de la MINUSMA, selon un calendrier et un ordre séquentiel précis, tout en gardant à l’esprit l’exigence d’un processus ordonné et conduit en toute sécurité”, a expliqué le responsable onusien.